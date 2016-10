Ohodnoť článok

Depeche Mode vyrážajú na Global Spirit Tour:

MILÁNO, TALIANSKO (11. október 2016) – Depeche Mode, jedna z najvplyvnejších kapiel modernej hudby, ohlásila dnes priamo v talianskom Miláne svetové turné, ktoré štartuje v máji 2017. V sobotu 20. mája si môžete ich novú skvelú šou užiť v Bratislave na futbalovom štadióne Pasienky! Počas koncertu kapela odohrá aj skladby z nového štúdiového albumu, ktorý vydáva začiatkom roka. Global Spirit Tour bude mega turné, ktoré si isto nedajú ujsť skalní ani stále pribúdajúci noví fanúšikovia tejto hudobnej legendy.

Dave Gahan, Martin Gore a Andy Fletcher budú v rámci Global Spirit Tour hrať pre vyše 1.5 milióna fanúšikov v 32 mestách a 21 krajinách naprieč Európou. Popri Paríži, Berlíne, Miláne či Moskve Depeche Mode opäť zavítajú aj do Bratislavy! Vstupenky budú v predaji od piatku 21. októbra.

Po európskych koncertoch sa v druhej polovici roka 2017 Depeche Mode v rámci Global Spirit Tour presunú do Ameriky. Global Spirit Tour je celkovo 18. turné Depeche Mode, kapela sa vracia na koncertné pódiá po dlhých štyroch rokoch. Poslednú šnúru Delta Machine Tour navštívilo 2.5 milióna fanúšikov a všetky koncerty boli vypredané. Bolo to jedno z najlepších a najpredávanejších turné roku 2013. V rámci Global Spirit Tour kapela pokračuje svoje charitatívne partnerstvo so švajčiarskym výrobcom hodiniek Hublot. Výťažok z predaja lístkov poputuje na charitu, zaoberajúcu sa zabezpečovaním pitnej vody v lokalitách, kde je jej nedostatok.

TIP redakcie: Z videí na básne: Youtuber Expl0ited napísal svoju vlastnú zbierku

Hoci predali vyše 100 miliónov albumov a hrali pred viac ako 30 miliónmi fanúšikov na celom svete, Depeche Mode odmietajú poľaviť v práci a uspokojiť sa so statusom legendy, inšpirujúcej nespočetné množstvo kolegov z brandže. Nestačia im kritiky považujúce ich za stále žiariace hviezdy, ktoré sú čím ďalej, tým výraznejšie. Depeche Mode sú pripravení pokračovať v tvorbe hudobnej histórie a chcú naďalej dosahovať úspechy a pozitívne hodnotenia kritikov.

Depeche Mode – The Global Spirit Tour

BRATISLAVA – FUTBALOVÝ ŠTADIÓN PASIENKY

20. MÁJ 2017

Vstupenky sú dostupné v sieti Eventim a na www.vivien.sk

Prečítajte si tiež: Samsung zverejnil bezpečnostné pokyny pre majiteľov Galaxy Note7

Comments

comments