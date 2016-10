Z videí na básne: Youtuber Expl0ited napísal svoju vlastnú zbierku

Ohodnoť článok

Poznajú ho najmä mladí – dvojka na slovenskom youtuberovom nebi. Vloger Expl0ited je na internete známy svojimi uletenými, bláznivými videami a sleduje ho vyše 600-tisíc followerov. Ďalšie státisíce na Facebooku, či Instagrame. Teraz však uletený mladík dokázal, že je to citlivý, inteligentný a šikovný človek. „Moje básne dokazujú, že my mladí ešte stále dokážeme triezvo uvažovať. A to aj nad vecami, ktoré nie sú také povrchné, ale naopak idú do hĺbky,“ povedal Expl0ited pre portál LepšíDeň.sk.

Nie som básnik

Expl0ited napísal emotívnu zbierku básní Nie som básnik, cez ktorú ukazuje akoby úplne iného človeka. „Moja zbierka dáva možnosť ľudom spoznať ma za kamerou, aký skutočne som. Nad čím rozmýšľam a čo ma trápi. A možno potom lepšie pochopia, aké je ťažké usmievať sa na každej jednej fotke, ktorú si odo mňa pýtajú, keď ma náhodou stretnú na ulici,“ vysvetľuje Expl0ited, alias Peter Altof.

V knižke je takmer 30 básní ako Malý princ s veľkým srdcom, Vždy to bol boj, Zabalený v tebe, či Samota. Nádherné ilustrácie vytvoril Boris Sirka.

Zbierka Nie som básnik vyšla po značkou YOLi – na krídlach príbehov. Práve dievčatá z YOLi prekvapili samotného Petra, keď mu na jeho 20.narodeniny odovzdali úplne prvé výtlačky jeho knižky. Netušil to, termín vydania sa posúval, no to všetko bola len hra vydavateľstva, ktoré ho chcelo prekvapiť.

Knižku Nie som básnik napísal a venoval svojej priateľke Mome, ktorá je jeho najväčšou oporou (aj motiváciou) a tiež milovaným rodičom. „Úžasnej mamine, ktorá ma okrem iného naučila byť k ľuďom láskavý. A skvelému tatinovi, aby mohol byť na mňa taký hrdý, ako som ja na neho,“ píše Expl0ited.

Pozrite si aj video, v ktorom prekvapil Expl0ited svojich rodičov – tí do poslednej chvíle netušili, že ich syn napísal a vydal knihu básní. A to prekvapenie stálo za to (mimochodom, video má už 130-tisíc pozretí):

Comments

comments