Ruskí diplomati včera opustili územie Spojených štátov

Vyhostení ruskí diplomati opustili územie Spojených štátov

(TASR) – Lietadlo s ruskými diplomatmi, vypovedanými zo Spojených štátov na základe rozhodnutia administratívy prezidenta Baracka Obamu, dnes odletelo z Washingtonu do Moskvy. Informovala o tom tlačová služba ruského veľvyslanectva.

Včera opustilo územie Spojených štátov 35 ruských diplomatov

Obama vo štvrtok nariadil vypovedanie 35 diplomatov a ich rodinných príslušníkov. Uvalil tiež sankcie voči deviatim ruským inštitúciám, podnikom a jednotlivcom, vrátane vojenskej rozviedky GRU a civilnej tajnej služby FSB a zakázal zvyšným ruským diplomatom prístup k dvom objektom v New Yorku a vo Washingtone. Zdôvodnil to ich zasahovaním do priebehu prezidentských volieb a vyvíjania nátlaku na amerických diplomatov pôsobiacich v Rusku.

Rusko malo na návrh šéfa svojej diplomacie Sergeja Lavrova recipročne vyhostiť 35 amerických diplomatov – 31 pôsobiacich na veľvyslanectve Moskve a štyroch pracujúcich na konzuláte v Petrohrade. Ruský prezident Vladimir Putin to však odmietol s tým, že si počká na kroky Obamovho nástupcu Donalda Trumpa, ktorý sa ujme úradu 20. januára. Rozhodnutie Obamovej administratívy zároveň označil za “provokáciu, ktorej cieľom je ďalšie podkopanie rusko-amerických vzťahov”.

Moskva odmieta obvinenia Washingtonu, že ruskí hackeri útočili na americké inštitúcie a súkromné osoby, aby okrem iného ovplyvnili novembrové prezidentské voľby v prospech republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. Ten v sobotu vyhlásil, že za vlaňajšie hackerské útoky na americkú Demokratickú stranu nemusí byť zodpovedné Rusko. Podľa jeho slov v tejto záležitosti nemožno zatiaľ robiť unáhlené uzávery.

