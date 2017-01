V akom veku sú ľudia najbohatší? Pozreli sme sa na to!

Ohodnoť článok

Sláva, bohatstvo, prestíž, nič z toho nie je záležitosťou jedného dňa. Za úspechom kráčame po celý život a celé naše úsilie sa často zúročí až po dlhých rokoch. No bez obáv, aj tí najbohatší a najvplyvnejší ľudia planéty si museli na odmenu počkať.

Kedy sme najbohatší?

Pravidelné rebríčky najbohatších a najvplyvnejších ľudí sveta nezabúdajú zhodnotiť, v akom veku sa dané osoby dostanú k úspechu. Aj keď v každom prípade je táto hranica individuálna, isté rozmedzie rokov spája väčšinu z popredných osobností biznisu, umenia či športu. A nás zaujíma, kedy je správne obdobie na dosiahnutie vrcholu a ktoré narodeniny môžu sprevádzať ako prvé aj oslavy úspechu.

Najbohatšie ženy dokázali uspieť už po 30-tke

Ak si odmyslíme dedičky, či už v radoch mladých dcér alebo starších manželiek, a pozrieme sa na ženy schopné uspieť vlastnými silami, potom sa to väčšine z nich podarilo po 30-tke. Väčšinou šlo o ženy, ktoré priniesli na trh inovatívny nápad alebo dokázali pripraviť nejaké umelecké veľdielo.

Elisabeth Holmes – Táto 32 ročná Američanka má na svedomí založenie firmy Theranos zameranej na testovanie krvi. Tú vybudovala bez pomoci ostatných a jej snaha sa zúročila majetkom vyše 4 miliardy eur.

Abigail Johnson – Šéfka Fidelity Investments síce dostala firmu od svojho otca, no o jej úspech a expanziu sa musela pričiniť vlastnými silami, čo sa jej podarilo pomerne mladej.

J.K.Rowlingová – Autorka bestselleru Harry Potter sa stala prvou spisovateľkou v rebríčku dolárových miliardárov. Udialo sa tak v roku 2004, keď mala 39 rokov a to už boli jej diela pár rokov čítané po celom svete.

Najbohatší muži si museli počkať, no oplatilo sa

Páni nie sú pri dosahovaní úspechov až takí rýchli ako ženy, no odmenou za trpezlivosť sú vyššie kontá a viac vplyvu. Potvrdzujú to aj rebríčky miliardárov, v ktorých zastávajú horné pozície práve muži. Mnohí z nich zažili vrcholové obdobie až okolo 40-tky napriek tomu, že na úspechu pracovali roky predtým.

Bill Gates – Najbohatší muž planéty začal na úspechu pracovať už ako 20-ročný, keď založil softvérovú firmu. V roku 1995 mu ako čerstvému 40-tnikovi vyrátali vôbec prvýkrát v živote majetok nad 10 miliárd dolárov.

Amancio Ortega – Španielsky módny kráľ začal budovať svoje odevné impérium Inditex až po 40-tke. Aj to si musel ešte nejaký čas počkať, kým pozbieral plody svojej práce a zaradil sa medzi najúspešnejších.

Mark Zuckerberg – Medzi najbohatšími mužmi sveta sa ocitlo pár osobností, ktoré zažiarili podstatne skôr. Autor Facebooku si na oslavu 40.narodenín ešte chvíľu počká, no jeho skorý úspech mu už nik nevezme.

Najmladší miliardári sú väčšinou dedičmi

Do teórií o hľadaní ideálneho veku pre najúspešnejšie životné obdobie vstupujú aj najmladší miliardári. Tí kazia štatistiky, z ktorých vyplýva, že ľudia uspejú najskôr po 30-tke až 40-tke, a výrazne sa snažia znižovať celkový priemer. Má to však jeden háčik a tým je zisk bohatstva a vplyvu vďaka dedičstvu, čo v prípade najmladších miliardárov neplatí len výnimočne.

Evan Spiegel – Bohatý Američan žije len štvrťstoročie, no už je členom klubu miliardárov, čo sa mu podarilo vďaka úspechu jeho spoločnosti Snapchat.

David Karp – Len 23 ročný majiteľ blogerskej siete Tumblr spravil v roku 2013 dobrý kšeft a pri predaji svojej siete spoločnosti Yahoo zarobil vyše miliardu dolárov.

Brian Chesky – Ďalší z mladých miliardárov, ktorý nededil, pretože v 25 rokoch rozbehol stránku Airnb a tá veľmi rýchlo zarobila obrovské peniaze.

Resumé na záver – Najúspešnejší sme medzi 35. a 40.rokom života

Z porovnania rozdielov medzi obdobím najväčších úspechov u žien a u mužov sa dá vyvodiť jednoznačný záver. Najlepším životným obdobím na plnenie snov je vek od 35 do 40 rokov, kedy sme na vrchole aktivity a finišujeme aj s tvorbou finančného zázemia. No nezabúdajme, vždy je to individuálne a uspieť môžeme kedykoľvek, stačí ísť za cieľom bez ohľadu na vek.