Občania už môžu elektronicky komunikovať s takmer všetkými samosprávami

Bratislava (TASR) – Občania môžu elektronicky komunikovať už so všetkými slovenskými mestami a takmer so všetkými obcami. Vyplýva to z posledných údajov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES).

“Takmer všetky slovenské obce už majú zriadenú svoju e-schránku. Občania či podnikatelia sa tak môžu elektronicky obrátiť na všetkých 140 slovenských miest, 39 mestských častí a 2828 obcí, pričom celkový počet obcí je 2890,” uviedla hovorkyňa NASES Lucia Maková. Na e-komunikáciu je teda dnes pripravených 98 percent obcí.

Okrem obcí, miest a mestských častí sú v zozname inštitúcií so zriadenou e-schránkou aj školy a školské zariadenia, správcovia, notári, exekútori, ale komunikovať elektronicky môžete napríklad aj so školskou jedálňou v Slovenskom Novom Meste, Národným športovým centrom, Slovenskou komorou architektov, Komorou geodetov a kartografov, ÚĽUV-om, Štátnou filharmóniou Košice, Dobrovoľným hasičským zborom Veľké Ripňany či Hvezdárňou a planetáriom Hlohovec. Svoju elektronickú schránku má zriadenú aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

NASES je prevádzkovateľom elektronických schránok. Štátne inštitúcie a ostatné orgány verejnej moci zasielajú svoje žiadosti o ich zriadenie na Úrad vlády SR. Celý postup je zverejnený na stránke slovensko.sk. Na základe tejto žiadosti NASES schránky vytvorí. Zoznam inštitúcií, ktoré majú zriadenú svoju elektronickú schránku, NASES aktualizuje na mesačnej báze. Informácie sú dostupné na portáli otvorených dát data.gov.sk.

