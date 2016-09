Newyorským Manhattanom otriasla silná explózia, niekoľko ľudí je zranených

Ohodnoť článok

New York 18. septembra (TASR) – Niekoľko zranených si dnes vyžiadala silná explózia, ktorá otriasla oblasťou Chelsea v newyorskej štvrti Manhattan. Oficiálne to dnes potvrdil dôstojník newyorskej polície Peter Donald. Televízia Fox News s odvolaním sa na zdroje v newyorskej hasičskej službe informovala o 25 zranených. Podľa televízie ABC k obetiam na životoch nedošlo.

Veliteľ jednotky protiteroristickej polície New Yorku prostredníctvom siete Twitter potvrdil policajný zásah kvôli výbuchu na rohu Západnej 23. ulice a Šiestej avenue. Niektorí očití svedkovia na sociálnych sieťach napísali, že podľa všetkého explodovala rúrková bomba nastražená v odpadkovom koši.

Podobné zariadenie vybuchlo dnes dopoludnia (miestneho času) aj v štáte New Jersey, a to v odpadkovom koši v blízkosti trate charitatívneho behu na pomoc príslušníkom americkej pechoty a námorníctva. Denník New York Post v súvislosti s udalosťami v New Yorku na svojej stránke tiež písal o výbuchu v odpadkovom koši, ku ktorému došlo okolo 20.30 h miestneho času v Chelsea. Tlaková vlna vybila okná na spodných poschodiach domova pre nevidiacich.

Na mieste incidentu zasahujú newyorskí hasiči a protiteroristická jednotka polície. Podľa informácií odpočutých z policajných vysielačiek boli evakuovaní ľudia z dvoch budov v blízkosti miesta výbuchu. Špeciálne policajné jednotky v oblasti pátrajú po prípadnej ďalšej výbušnine. K výbuchu došlo v oblasti, ktorá je obľúbeným miestom večerných schôdzok obyvateľov štvrte.

