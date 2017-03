Brazílske mäso, ktoré nie je v poriadku, sa našlo aj na Slovensku

Ohodnoť článok

(TASR) – Brazílske mäso, ktoré nie je v poriadku, sa našlo pri kontrolách aj na Slovensku. Informovala o tom dnes na tlačovej konferencii šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná, za účasti ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozefa Bíreša. Nedostatky sa v SR podľa nich našli u 17 druhov týchto (mäsových) potravín.

Pozor na nakazené mäso

MPRV podľa nej nariadilo minulý týždeň kontroly, najmä v obchodnej sieti. “ŠVPS pozastavila predaj 237 produktov a vykonala testy 82 vzoriek, pričom testy pokračujú aj naďalej. Ukázalo sa, že naša predvídavosť a snaha o ochranu spotrebiteľa bola oprávnená. Kontroly preukázali, že na Slovensku sa nachádzajú 2 výrobky brazílskeho pôvodu zapojené do škandálu, napriek tomu, že EÚ tvrdila, že takéto produkty v únii nie sú. Desať zo 66 senzorických vyšetrení nevyhovelo, išlo o kuracie pečienky. Päť zo 60 mäsových prípravkov, označených ako kuracie mäso taktiež nevyhovelo,” priblížila Matečná. “Testy na konzervačné látky, teda chemikálie, ako aj na prítomnosť salmonely, ešte stále prebiehajú. Vzhľadom na závažnosť zistení je na Slovensku pozastavený predaj aj z inkriminovaného brazílskeho závodu. Vyzývam preto všetkých spotrebiteľov, aby si na obaloch mäsových výrobkov pozorne čítali pôvod mäsa na výrobkoch,” povedala. Podľa Matečnej sa 80 % mäsa z Brazílie do EÚ dováža cez Holandsko.

Matečná zároveň vyzvala všetkých zákazníkov reštaurácií, ale aj rodičov detí v školských zariadeniach, aby sa pýtali na pôvod mäsa, pretože do nich nesiaha kompetencia ŠVPS. “Nedokážeme preto vylúčiť, že takéto mäso mohlo byť distribuované do týchto zariadení,” upozornila.

Kuracie brazílske pečienky, ktoré kontrolovali kontrolóri ŠVPS, boli podľa Bíreša “rozbredlé”, so zmenou farby, obsahovali dokonca žlčové mechúriky. “Jasný škandál je, uvádzať na trh mäso, ktoré je nasolené. Ak sa do mäsa niečo pridáva, je to už prípravok. To sme tiež zistili v piatich prípadoch, že mäso bolo cielene nasolené,” povedal. Nedostatky veterinári podľa neho zistili “najmä vo väčších obchodných reťazcoch a v skladoch”, s ktorými sa začne správne konanie. Kontroly sa vykonávali aj u tzv. iných prevádzok, napríklad vo výrobniach, či v malých dedinských obchodoch. “Množstvové sumáre ešte len urobíme. Môžem však povedať, že na počet obyvateľov sme v EÚ krajinou, čo dováža z Brazílie veľa mäsa. Hovädzieho mäsa sa dováža 240 ton ročne a alarmujúce množstvo hydinového mäsa, ktorého sa dováža za rok okolo 9000 ton,” dodal dnes Bíreš.

Brazília je podľa MPRV najväčší svetový vývozca červeného mäsa a svoje mäsové výrobky, ako aj produkciu vyváža do 150 krajín sveta. Výsledkom dvojročnej akcie federálnej polície bolo obvinenie viac ako 100 ľudí z korupcie a brania úplatkov, pozastavenie prevádzky 21 mraziarenských závodov a obvinenie 33 skorumpovaných inšpektorov, ktorí povoľovali spracovanie mäsa po záruke a napadnuté salmonelózou. Domáci spracovatelia a vývozcovia roky predávali pokazené hovädzie a hydinové mäso, polícia okamžite uzavrela tri továrne. Medzi obvinenými firmami je podľa MPRV aj najväčší svetový vývozca hovädzieho mäsa – spoločnosť JBS a popredný brazílsky producent hydinového mäsa BRF. Podľa polície používali výrobcovia kyseliny a ďalšie chemikálie, aby zamaskovali, že tovar je pokazený. V niektorých prípadoch dokonca do hydinového mäsa primiešavali pre zisk aj zemiaky, vodu či lepenku. Niektoré exportné dodávky vykazovali stopy salmonely.

