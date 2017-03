Kohútik je lepší ako plast

Ohodnoť článok

Na balenú vodu minie ľudstvo ročne vyše 100 miliárd eur. Priemysel s balenou vodou predstavuje obrovský nápor na životné prostredie. V samotnom USA sa ročne spotrebuje asi 50 miliárd fliaš, z čoho väčšina nie je recyklovateľná. Nutnosť prepravy a chladenia balenej vody má za následok, že sa do ovzdušia dostane množstvo výfukových plynov, ktoré podporujú skleníkový efekt. Pumpovanie spodnej vody zase vysušuje jej podzemné zásoby a negatívne ovplyvňuje povodia. Podľa odhadov sú pritom na výrobu jedného litru balenej vody potrebné až tri litre vody.

Radšej vodu z kohútika

V krajinách, kde sa ľudia nemôžu spoľahnúť na bežne dostupnú vodu, má balená voda svoj zmysel. No v krajinách prvého sveta je úplne zbytočná. Kvalita vody z kohútika je vďaka pravidelným kontrolám v súlade s normami a na Slovensku aj dobre chutí.

V USA je balená voda dokonca taká populárna, že v predajoch tromfla aj mlieko, kávu či džús a zaradila sa hneď za pivo a sódu. Niektoré organizácie a mestá sa proti tomuto nezmyslu rozhodli bojovať. V austrálskom meste Bundanoon si balenú vodu nekúpite. V septembri 2009 totiž ako prvé mesto na svete zakázalo jej predaj vo svojich obchodoch. Namiesto toho rozmiestnili po meste fontánky s pitnou vodou. San Francisco a Seattle zase prestali používať balenú vodu pre samosprávne účely. Chicago zvýšilo daň za jednu fľašu vody o 5 centov. Pridávajú sa aj reštaurácie, ktoré namiesto fľaškovej vody ponúkajú zákazníkom filtrovanú vodu z vodovodu.

A vy by ste ju mali uprednostniť tiež. Balená voda nielenže nemá žiadne preukázateľné výhody, jej obal môže byť dokonca zdraviu škodlivý – najmä, ak fľašu používate opakovane. PET fľaše, ktoré skončia na skládke odpadu, sa rozkladajú veľmi dlho. Keď k rozkladu napokon dôjde, uvoľní sa pri ňom do vzduchu a pôdy množstvo škodlivín. Ďalším negatívom je cena. Spoločnosti v tomto priemysle používajú verejne dostupnú vodu, ktorú len nalejú do fľaše a predajú ju za takmer 3000-krát vyššiu cenu. Znalci preto bojujú za to, aby sa zisky použili na zlepšenie infraštruktúry a verejne dostupných vodných zdrojov.

A čo vy, uhasíte smäd vodou z kohútika alebo z plastu? Nie je to ťažká voľba.

