Austráliu spojí s Britániou najdlhšia nonstop letecká linka sveta

(TASR) – Austrálska letecká spoločnosť Qantas by mala v priebehu budúceho týždňa získať povolenie na prevádzkovanie linky, ktorá vytvorí nový svetový rekord, pokiaľ ide o vzdialenosť prekonávanú v komerčnej leteckej preprave cestujúcich bez medzipristátia. Informovali o tom dnes austrálske médiá.

Najdlhší let potrvá 17,5 hodiny

Let na 14.466-kilometrovej trase medzi západoaustrálskym Perthom a britskou metropolou Londýn potrvá 17,5 hodiny. Očakáva sa, že linka začne premávať okolo budúcoročných Vianoc, keď bude mať dopravca k dispozícii nové lietadlá typu Boeing 787 Dreamliner. Denník The West Australian uviedol, že šéf spoločnosti Qantas rokuje so správou letiska v Perthe o možnosti využívať pri letoch do Londýna vnútroštátny terminál, aby sa zjednodušilo prestupovanie cestujúcich zo Sydney či Melbourne. Súčasnú najdlhšiu nonstop leteckú linku prevádzkuje od marca spoločnosť Emirates medzi Dubajom v Spojených arabských emirátoch a Aucklandom na Novom Zélande. Lietadlá typu Airbus A380 prekonávajú túto 14.200-kilometrovú trasu za 16 hodín a 35 minút.

