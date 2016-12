Star Wars: Aké by boli skutočné náklady na chod Hviezdy smrti?

Ohodnoť článok

Zatiaľ čo všetci nedočkavo očakávajú spin-off Hviezdnych vojen, my sme sa pozreli na skutočné náklady pre udržanie Hviezdy smrti v jej plnej prevádzke.

Koľko energie potrebuje taká veľká zbraň ako je Hviezda smrti? Pri prepočítavaní sme museli brať v úvahu všetky triviálne veci, ktoré sú pre chod tak veľkej základne potrebné. Mimo energie potrebnej pre fungovanie hlavného laseru sme tu započítali aj osvetlenie vo všetkých priestoroch, prípravu jedla pre posádku, čistenie bielizne, likvidáciu odpadu a pod. Chod megazbrane predsa niečo stojí.

Laser

Obrovskú silu, ktorú má hlavný laser hádam ani netreba predstavovať, ale koľko energie na jeho použitie Impérium spotrebuje, to je už iná vec. Pri výpočtoch nám pomáhal aj Stephen Skolnick, editor American Physics Society’s. Ak by chcela Hviezda smrti zničiť planétu ako je naša Zem, potrebovala by k tomu silu o veľkosti 10³² joulov. Výslednú silu sme prerátali na W, aby sme vedeli aký účet za energiu bude musieť Darth Vader zaplatiť.

Dobíjanie zbrane

Vďaka StarDestroyer.net, vieme, že Hviezda smrti musí mať výkonom 10³³W, čo je asi 72 miliónový násobok výkonu našej planéty a 3 miliónový násobok výkonu Slnka.

Skok cez hyper-priestor

Pre cestovanie v hyper-priestore je samozrejme potrebné veľké množstvo energie. Podľa našich pomocníkov zo StarDestroyer.net vieme, že by na takéto manévrovanie bola potrebná energia o veľkosti 5.87357222222222221 x 1023 kW

Osvetlenie

Členovia impéria potrebovali v tmavom vesmíre aj energiu na osvetlenie. Predstavte si koľko chodieb, izieb či hangárov muselo byť deň čo deň osvetlených. Podľa informácii, ktoré máme o veľkosti Hviezdy smrti nám vyšlo, že by bolo nutné použiť 191,547,745,149 žiaroviek. Podľa toho to vychádza, že by denne platili za energiu 4,137431313 x 1010 libier

Jedlo a pitie

Tak početná posádka potrebuje aj jesť. S prázdnym žalúdkom sa predsa zle bojuje. Jedlo sme rozdelili na základne suroviny ako je chlieb, kaša a čaj.

Raňajky: Kaša – 22,758.31 £

Obed: Pečený chlieb – £ 118,963.75

Čaj = 16,500 £

Pranie a likvidácia odpadu

Nakoniec sme do celkovej sumy zarátali aj pranie špinavej bielizne a recykláciu odpadu. A pri tak veľkej posádke vznikne kopa špinavých šiat a odpadu.

Takže, aké sú náklady na prevádzku Hviezdy smrti? Monštruózne. Celková suma je približne 6.254.254.800.000.000.000.000.000.000 libier.

Teraz aspoň vieme v čom je tragika Dartha Vadera. Pri takom účte by sme sa na stranu zla pridali aj my.

