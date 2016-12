K útoku na vianočných trhoch sa vyjadrila aj Merkelová: Bolo to mimoriadne odporné

Ohodnoť článok

Merkelová k útoku na vianočných trhoch: Bolo to mimoriadne odporné

(TASR) – “Teroristický útok” boli slová, ktoré dnes použila nemecká kancelárka Angela Merkelová v súvislosti s pondelkovou tragédiou na berlínskych vianočných trhoch.

Podľa Mekelovej bol útok odporný

“V tejto situácii musíme vychádzať z toho, že išlo o teroristický útok,” vyhlásila Merkelová. Útok s kamiónom, pri ktorom zomrelo 12 ľudí a 48 ďalších utrpelo zranenia, odsúdila ako “krutý a absolútne nepochopiteľný čin”. Tento čin ju “vydesil, šokoval a hlboko zarmútil”. “Je to veľmi ťažký deň,” pokračovala kancelárka vo vyhlásení zo svojho úradu v Berlíne, ktorým sa dnes oficiálne vyjadrila k pondelkovým udalostiam na vianočných trhoch neďaleko Pamätného kostola cisára Viliama I. na námestí Breitscheidplatz v štvrti Charlottenburg. Útok bude podľa nej potrestaný “tak, ako to vyžadujú naše zákony”.

Merkelová cíti s obeťami útoku

Merkelová ďalej uviedla, že v prvom rade myslí na “mŕtvych a zranených”. Krajinu podľa nej zjednotil žiaľ. “Myslím na záchranárov, policajtov, hasičov, lekárov a zdravotníkov.” Merkelová sa im poďakovala “z celého srdca za ťažké nasadenie”. Podľa kancelárky to “bolo obzvlášť odporné” voči mnohým Nemcom, ktorí sa denne snažia pomôcť utečencom, a voči mnohým ľuďom, “ktorí naozaj potrebujú pomoc a pokúšajú sa o integráciu do našej krajiny”.

“Viem, že by to pre nás všetkých bolo ťažko znesiteľné, pokiaľ by sa potvrdilo, že osoba, ktorá spáchala tento čin, hľadala v Nemecku ochranu a azyl,” pripustila. “Nechceme žiť v strachu pred zlom,” zdôraznila s tým, že vianočných trhov sa nikto nechce vzdať. “Aj keď je to pre nás v týchto hodinách ťažké, nájdeme silu žiť tak, ako chceme žiť v Nemecku: slobodne, spoločne a otvorene.”

