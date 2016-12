Ohodnoť článok

Prvým Američanom, ktorý obletel Zem, bol John Glenn

(TASR) – Vo veku 95 rokov zomrel vo štvrtok americký astronaut John Glenn, ktorý ako prvý Američan uskutočnil v roku 1962 tri oblety Zeme. Glenn zomrel v nemocnici v meste Columbus v americkom štáte Ohio v kruhu najbližšej rodiny.

Kto bol John Glenn?

John Herschel Glenn sa narodil 18. júla 1921 v Cambridge v americkom štáte Ohio. Glenn získal akademický titul v odbore strojárenstva na vysokej škole Muskingum College v meste New Concord. V roku 1942 sa zapísal do programu pre budúcich letcov a následne nastúpil na vojenskú službu v americkom námorníctve. V roku 1948 sa stal leteckým inštruktorom v americkom Texase. Ako príslušník letky amerického námorníctva sa zapojil aj do kórejskej vojny. Neskôr sa vrátil do USA, kde pôsobil ako testovací pilot.

Dňa 16. júna 1957 uskutočnil prvý nadzvukový transkontinentálny let na americkom stroji typu Vought F8U. Let z Kalifornie do New Yorku trval 3 hodiny a 23 minút. V roku 1959 bol Glenn pridelený k Národnému úradu pre letectvo a vesmír (NASA) pre prvý americký pilotovaný kozmický projekt s označením Mercury. Jeden z jeho siedmich astronautov Alan Shepard sa 5. mája 1961 stal vôbec prvým Američanom vyslaným do vesmíru. John Glenn sa zase 20. februára 1962 stal prvým Američanom, ktorý obletel okolo Zeme, a to v kozmickej lodi Mercury-Atlas 6. Po troch obletoch Zeme trvajúcich 4 hodiny, 55 minút a 23 sekúnd a úspešnom návrate sa v USA stal národným hrdinom. Stal sa tiež osobným priateľom rodiny Kennedyovcov; po vražde Johna F. Kennedyho ho Jacqueline Kennedyová požiadala, aby o tom povedal jej deťom.

Glenn odišiel z NASA šesť týždňov po Kennedyho smrti. V roku 1965 ukončil aj službu v americkom námorníctve, kde dosiahol hodnosť plukovníka. Namiesto toho vstúpil do sveta biznisu ako člen vedenia spoločnosti Royal Crown Cola. V rokoch 1974-1999 bol demokratickým členom amerického Senátu za štát Ohio. Po druhý raz sa John Glenn ocitol opäť vo vesmíre 29. októbra 1998 na palube raketoplánu Discovery v rámci misie STS-95, a to vo veku 77 rokov. Stal sa tak vtedy najstarším človekom, ktorý absolvoval vesmírny let. Za svoje služby dostal Glenn viacero vojenských ocenení i civilných vyznamenaní. V roku 2012 dostal napríklad prestížnu Medailu slobody od súčasného prezidenta Baracka Obamu.

