Holandsko: Víťazom volieb sú liberáli premiéra Rutteho

Ohodnoť článok

(TASR) – Stredopravicová strana premiéra Marka Rutteho je jasným víťazom stredajších parlamentných volieb v Holandsku a jej líder tak podľa očakávaní povedie rozhovory o vytvorení svojej tretej koaličnej vlády od roku 2010.

Tip redakcie: Saudi padajú na kolená, Rusi sú najväčším producentom ropy

Vyhral Rutte

Po sčítaní 95 percent hlasov je Rutteho liberálna Strana za slobodu a demokraciu (VVD) na prvom mieste so ziskom 33 kresiel v 150-člennej dolnej komore parlamentu. S 20 kreslami nasleduje Strana za slobodu (PVV) populistického politika Geerta Wildersa. Na treťom mieste sú so zhodným počtom 19 mandátov dve strany – kresťanskí demokrati (CDA) a centristi z D66. Nasledujú Socialistická strana (SP) a Zelená ľavica (GL), ktoré by mali obsadiť po 14 kresiel.

Účasť na voľbách bola vysoká: podľa odhadov dosiahla 79 percent, v porovnaní so 75 percentami z roku 2012. Rutte sa už po zverejnení prvých exit pollov vyhlásil za víťaza volieb. Holandsko podľa neho dokázalo zastaviť vlnu populizmu po vlaňajšom britskom referende a amerických voľbách. Jeho strana však napriek tomu, že krajinu úspešne vyviedla z ekonomickej krízy, príde zrejme o osem kresiel v parlamente.

Pozorovatelia varujú, že zostavovanie nového kabinetu bude komplikovaný proces, ktorý môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov. Sociálnodemokratická Strana práce (PvdA) – koaličný partner Rutteho liberálov – totiž dosiahla jeden z najhorších výsledkov vo svojej histórii a mala by obsadiť len deväť namiesto 38 kresiel z volieb v roku 2012. Vzhľadom na oslabenie Strany práce si Rutte bude musieť zrejme hľadať nových partnerov na pravej strane politického spektra. Premiér pritom vopred vylúčil možnosť spoločného vládnutia s Wildersom. Wilders už Ruttemu blahoželal, dodal však: “Rutte sa ma v žiadnom prípade nezbavil”. Stúpencom poďakoval za podporu a zdôraznil, že PVV patrí k víťazom volieb, pretože si polepšila o päť parlamentných kresiel.

Čítaj tiež:

5 filmov, ktoré zmenia váš život

Saudi padajú na kolená, Rusi sú najväčším producentom ropy

Francúzi štrajkujú najčastejšie, vyplýva z nemeckej štatistiky