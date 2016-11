Bezpečnostná rada OSN chce uvaliť nové sankcie na Severnú Kóreu

Ohodnoť článok

Bezpečnostná rada OSN

New York 29. novembra (TASR) – Bezpečnostná rada OSN by mala v stredu hlasovať o uvalení nových sankcií na Severnú Kóreu za jej nedávnu piatu a doteraz najväčšiu jadrovú skúšku. Príslušná rezolúcia sa bude v prvom rade týkať obmedzenia lukratívneho vývozu uhlia do susednej Číny, pričom sa očakáva jej schválenie, informovala v noci nadnes agentúra Reuters s odvolaním sa na americké diplomatické zdroje v New Yorku.

Po septembrovej podzemnej jadrovej skúške KĽDR tlačili na nové sankcie predovšetkým Spojené štáty. O texte novej rezolúcie rokovali USA s Čínou, hlavným obchodným partnerom Severnej Kórey, takmer tri mesiace.

Návrh bezpečnostnej rady OSN

Návrh rezolúcie počíta s pevne stanoveným limitom na vývoz severokórejského uhlia do Číny. Príjmy komunistického štátu z tohto obchodu by tak mali klesnúť o viac ako 60 percent v porovnaní s minulým rokom, uviedli americkí diplomati. Vývoz uhlia do Číny predstavuje najväčšiu exportnú položku Pchjongjangu. USA odhadujú, že po zavedení nových sankcií by KĽDR prišla ročne o príjmy vo výške okolo 700 miliónov dolárov (vyše 660 miliónov eur).

Sankcie podľa nemenovaného amerického diplomata “výrazne obmedzia prístup režimu k tvrdej mene, ktorú potrebuje pre svoj jadrový a raketový program”. Zároveň pripustil, že nové sankcie neprinútia vedenie Severnej Kórey, aby sa vzdalo svojho jadrového programu, ale rezolúcia jej ho “značne sťaží”.

Návrh rezolúcie ďalej zakazuje predaj vrtuľníkov alebo lodí do KĽDR. Vyzýva takisto členské štáty OSN, aby znížili počet zamestnancov v severokórejských diplomatických misiách v zahraničí a požaduje, aby každá misia mala len jeden bankový účet, čím sa má obmedziť ich zapájanie do nezákonných aktivít. Bolo by tiež možné kontrolovať osobnú batožinu jednotlivcov, ktorí vstupujú na územie KĽDR, alebo ho opúšťajú. Toto opatrenie má zabrániť preprave zakázaných predmetov. Bezpečnostná rada OSN sa chystá zaradiť na čiernu listinu ďalších 11 jednotlivcov a desať spoločností za ich úlohu v severokórejskom jadrovom a raketovom programe.

V prípade schválenia pôjde o šiestu vlnu sankcií od prvej jadrovej skúšky Severnej Kórey v roku 2006.

