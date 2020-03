Koronavírus sa šíri a s ním aj hoaxy a konšpiračné teórie. Tieto patria medzi najbežnejšie

Tu sú najbežnejšie fámy a falošné správy, ktoré sa rozšírili v dôsledku správ o novom koronavíruse a prečo sa takéto dezinformácie zvyčajne šíria uprostred krízy v oblasti verejného zdravia.

Vírus bol vytvorený v USA a dávno majú liek

Príspevky na Facebooku tvrdia, že šírenie koronavírusov v Číne bolo v roku 2015 vytvorené americkými Centrami pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a ponúkajú screenshot patentu ako dôkaz.

Toto tvrdenie je nepravdivé. CDC zaregistroval patent, ale v snahe bojovať proti inému kmeňu ako je kmeň, ktorý zapríčinil ohnisko, ktoré začalo v meste Wuhan. Aj keď existujú správy o spoločnostiach, ktoré dostávajú finančné prostriedky na vývoj vakcíny proti n-CoV, v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne vakcíny pre koronavírusy.

Koronavírus pochádza z toho, že Číňania jedia netopiere

Pretože väčšina koronavírusov sa roznáša medzi cicavcami a pretože jedna z teórií je taká, že COVID-19 vznikol na trhu so živými zvieratami vo Wu-chan, mnohí na sociálnych médiách sa dostali k záveru, že záľuba niektorých čínskych ľudí v konzumácii netopierov ohrozuje globálne zdravie. Tento predpoklad bol podporený množstvom virálnych videí ukazujúcich ľudí, ktorí jedia netopiere.

Neexistuje dôkaz o tom, že netopiere boli zdrojom ohniska koronavírusu. Úrady uviedli, že veľa ľudí, ktorí boli pozitívni na COVID-19 nemali žiadny kontakt so živými zvieratami a v správe časopisu Journal of Medical Virology sa dokonca uvádza, že príčinou by mohli byť hady či pangolíny.

Stručne povedané, nevieme presne odkiaľ COVID-19 pochádza, ale je možné povedať, že charakterizácia vírusu ako produktu stravovacích návykov celej krajiny je nepresná a urážlivá.

Vírus nie je horší ako bežná nádcha

COVID-19 nie je bežné nachladnutie z mnohých dôvodov: okrem toho, že má úplne odlišné príznaky (horúčka, kašeľ atď.), má aj úmrtnosť asi 2 %, čo obyčajné prechladnutie nemá. Dôvodom, prečo mohol tento mýtus vzniknúť je, že COVID-19 je typom koronavírusu, čo je zastrešujúci výraz, ktorý sa používa na opis skupiny vírusov vrátane prechladnutia. Ako máme možnosť vidieť, netreba si to spájať.

Sušiče rúk sú účinné pri zabíjaní koronavírusov

Pokiaľ v súčasnosti vieme, koronavírus sa čiastočne šíri kontaktom s infikovanými predmetmi alebo povrchmi (preto vládne zdravotnícke organizácie skutočne vyzdvihli dôležitosť umývania rúk). Minulý mesiac čínske sociálne médiá zahltili teórie, že efektívne sušenie rúk pomocou sušičov po dobu minimálne 30 sekúnd vírus zabíja. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá vytvorila stránku na odhalenie mýtov o koronavírusoch, je to neúčinné. Efektívne je dôkladné umývanie rúk mydlom a vodou, používanie dezinfekčného prostriedku na ruky na báze alkoholu a následne osušenie rúk papierovou utierkou alebo pomocou sušiča rúk. Ale dávať ruky do „horúčavy“ samo o sebe takmer nič nerobí.

Koronavírus je biologická zbraň, ktorú navrhla čínska vláda (alebo CIA) na vedenie vojny proti Amerike (alebo Číne)

V dôsledku nedávnej histórie napätých diplomatických vzťahov medzi týmito dvoma krajinami má zmysel, že niektorí by špekulovali o tom, že koronavírus bol tajne navrhnutý v laboratóriu ako súčasť rozšírenej kampane na oslabenie opozičnej krajiny. Senátor Tom Cotton minulý mesiac verejne podporil túto myšlienku vo Fox News: „Nevieme, odkiaľ prišiel, ale musíme na to prísť,“ uviedol Cotton. ,,Tiež vieme, že len pár kilometrov od tohto trhu s potravinami je jediné super laboratórium úrovne biologickej bezpečnosti 4 v Číne, ktoré skúma infekčné ochorenia ľudí.“ (Britský bulvárny denník Daily Mail tiež uverejnil príbeh o existencii tohto laboratória čo značne naznačuje, že je zodpovedný za šírenie vírusu.)

,,Žiaľ, pre šíritelov tejto konšpiračnej teórie neexistuje „v genómovej sekvencii tohto vírusu absolútne nič, čo by naznačovalo, že vírus bol skonštruovaný“, uviedol pre Washington Post, Richard Post Ebright, profesor chemickej biológie a dodal, že „túto možnosť zámerne vypustenej biologickej zbraňe možno jednoznačne vylúčiť. “

Dean Koontz prepodvedal koronavírus

A Dean Koontz novel written in 1981 predicted the outbreak of the coronavirus! pic.twitter.com/bjjqq6TzOl — Nick Hinton (@NickHintonn) February 16, 2020

Minulý mesiac sa na Twitteri objavila ukážka pasáže románu autora Deana Koontza z roku 1981 The Eyes of Darkness, zdalo by sa, že pasáž odkazuje na vytvorenie smrtiaceho vírusu známeho ako Wu-chan-400, pomenovaného podľa mesta, z ktorého pochádza.

Okrem odkazu na Wu-chan (ktorý sa neobjavil ani v prvom vydaní Koontzovej knihy), medzi Wu-chan-400 a COVID-19 neexistujú žiadne podobnosti. Na rozdiel od COVID-19, ktorý má asi 2% úmrtnosť, Wuhan-400 zabije 100% svojich obetí, väčšinou vytvorením „toxínu, ktorý doslova zožiera mozgové tkanivo“. Takže pre síriteľov teórie COVID-19 ako biologickej zbrane môže byť lákavé poukazovať na Koontzovu knihu ako na predzvesť budúcich udalostí, zdá sa však, že paralely medzi nimi sú prinajmenšom mierne.

Ak nemôžete zadržať dych po dobu 10 sekúnd bez kašľa, máte koronavírus

Tento mýtus vychádza zo samokontrolného testu koronavírusu, ktorý sa začal šíriť na sociálnych médiách začiatkom marca. Podľa pôvodného textu príspevku (ktorý je napísaný v aplikácii Poznámky pre iPhone, ktorý by mal väčšine čitateľov poskytnúť vodítko o jeho pravosti) by ľudia mali každých 15 minút piť vodu, aby vypláchli koronavírus do krku a do žalúdka, kde bude zabitý žalúdočnou kyselinou. V príspevku sa tiež uvádza, že ak nemôžete zadržať dych dlhšie ako 10 sekúnd, môžete mať fibrózu pľúc, čo je indikátorom vírusu. Aj keď je skutočne pravda, že fibróza (alebo zjazvenie) pľúc by sťažovala ľuďom zadržiavanie dychu po dlhšiu dobu (a existuje nejaký dôkaz, že koronavírus je spojený s fibrózou pľúc), test sám o sebe nie je indikátorom koronavírusu preto nemusí nevyhnutne znamenať, že nemáte koronavírus, ak dokážete zadržať dych po dobu 10 sekúnd.

Vitamín C vám môže pomôcť odvrátiť koronavírus

Niektorí ľudia na sociálnych sieťach naznačujú, že pravidelné užívanie doplnkov vitamínu C môže pomôcť odvrátiť koronavírus, pravdepodobne na základe myšlienky, že vitamín C môže tiež bojovať proti nachladnutiu. Pravda však je, že neexistujú ani dôkazy o tom, že by doplnky vitamínu C dokázali efektívne zabrániť ochoreniu.

Koronavírus v lete zmizne

Myšlienka, že tento nový koronavírus zmizne v lete, bola propagovaná mnohými verejnými činiteľmi, čiastočne preto, že iné koronavírusy mali v minulosti tendenciu podobného typu. Bohužiaľ s istotou nevieme potvrdiť ani vyvrátť ani jedno ani druhé pretože schopnosť vírusu prežiť v teplejších klimatických podmienkach nebola dôkladne testovaná. Niektorí odborníci v oblasti verejného zdravia tvrdia, že aj keď existuje šanca, že šírenie vírusu by mohlo byť obmedzené teplejším počasím, ako je tomu v prípade sezónnej chrípky, nemusí to nevyhnutne výrazne spomaliť prenos, pretože sa zdá, že tento vírus je prenosnejší ako chrípka.

Čítajte tiež: