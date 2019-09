Websterovci idú do kín!

26. septembra prichádza do kín pásmo animovaných rozprávok Websterovci 2: Zo života pavúkov. Rodinu Websterovcov netreba detským divákom predstavovať. Zamilujú si ich totiž aj tí, čo sa skutočných pavúkov boja. Dokážu byť veľkí kamaráti, dokonca aj hrdinovia a zažívať rozličné dobrodružstvá. Do ich nových príbehov sa veľmi ľahko zamotáte.

Spoločne s malou Lili zablúdite do nebeskej pavúčej siete, ocitnete sa vo vnútri vysávača, naučíte sa čosi aj z pavúčej histórie, zažijete športový adrenalín a napokon si užijete relaxačný pobyt. Roztomilá hrdinka opäť zapletie svoju rodinu do zapeklitých situácií, no čo je najdôležitejšie, učí sa z chýb, ktoré urobí. „Je to dôležitý motív,“ myslí si režisér animácie Andrej Gregorčok: „Každé dieťa robí chyby, je to prirodzené. Podstatné je, že sa zo svojich chýb dokáže poučiť a svoje správanie napraviť. Presne ako malá Lili.“

Nie je teda prekvapením, že si ju hneď obľúbite. A keď začujete jej hlások, ani nespoznáte, že je to Zuzana Porubjaková. Ďalších členov pavúčej rodiny vhodne dotvárajú Kamil Kollárik, Henrieta Mičkovicová, Boris Farkaš, Oľga Belešová či Richard Stanke, ktorý originálne nahovoril postavu babky a zároveň aj postavu otecka Waltera Webstera.

Uviesť animovaný seriál do kín nie je u nás ani v zahraničí novinka. „V roku 2016 bol vo Francúzsku v distribúcii seriál Mimi a Líza a malo to veľký úspech,“ vysvetľuje režisérka a producentka Katarína Kerekesová zo spoločnosti Fool Moon. „Videlo ho približne 100-tisíc divákov. To nás inšpirovalo k tomu, aby sme z nových detských seriálov vytvorili pásmo a uviedli ho v kinách aj na Slovensku. Najskôr sme skúsili distribuovať prvú sériu Websterovcov a neskôr Mimi a Lízu. Tentokrát prinášame nové pavúčie príbehy na filmové plátno ešte pred tým, ako ich odvysiela RTVS. Verím, že mnohé deti to poteší.“

Kerekesovej slová dopĺňa televízny programový riaditeľ RTVS Marek Ťapák: „Websterovci sú zábavní i pouční s výbornou 3D animáciou, milujú ich deti aj dospelí. Sme radi, že s naším dlhoročným partnerom

Fool Moon sme vytvorili unikátnych animovaných hrdinov, ktorých nové príbehy z plátna kinosál prejdú koncom roka na obrazovky RTVS.“

Seriál Websterovci vznikal na Slovensku v štúdiu Fool Moon v spolupráci s RTVS, s výnimkou časti animácie, ktorá sa realizovala v Poľsku so Studiom Miniatur Filmowych. Jeho vytvorenie a distribúciu podporili Audiovizuálny fond, Poľský filmový inštitút a dotačné programy Kreatívna Európa – Media Development a TV Programming. Websterovcov prináša do kín spoločnosť Magic Box Slovakia. Po domácej premiére spoznajú nové pavúčie príbehy aj deti v českých kinách, v Poľsku a Slovinsku. Vo Vydavateľstve SLOVART vyjde v novembri rovnomenná rozprávková kniha, ktorú podľa scenárov napísala Vanda Rozenbergová.