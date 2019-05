Čo ste možno nevedeli o seriáli Fear the Walking Dead

Ohodnoť článok

Na začiatku júna štartuje na televíznej stanici AMC piata sezóna obľúbeného seriálu Fear the Walking Dead. Táto úspešná show od tvorcov Roberta Kirkmana a Davea Ericsona sa odohráva v post-apokalyptickom svete. Podobne ako v jej materskom seriáli The Walking Dead sa príbeh točí okolo skupiny ľudí, bojujúcich o život s krvilačnými zombie. Prvú časť piatej série môžete sledovať na AMC v pondelok 3. júna o 22:00 hod. A keďže ide už o piatu sériu, pripravili sme si pre vás päť zaujímavostí, ktoré ste o seriáli zrejme nevedeli.

1. Fear the Walking Dead nie je prequel k populárnemu seriálu The Walking Dead (TWD). Hoci sa prvá séria FTWD odohráva v dobe, keď je hlavná postava Rick Grimes v kóme, nevyhnutne to neznamená, že predchádza deju TWD. Tvorcovia seriálu FTWD považujú seriál skôr za paralelný príbeh alebo sprievodné dielo k TWD.

2. Hoci to nebolo pôvodným úmyslom, deje oboch seriálov sa prepájajú. Keď tvorcovia oznámili crossover, fanúšikovia dlho špekulovali o tom, kto sa v seriáli objaví. Dnes už vedia, že sa k hrdinom z FTWD pripojil Morgan Jones, jeden z hlavných členov skupiny Ricka Grimesa a zároveň kľúčová postava seriálu. Bol to práve Morgan, kto v prvej sérii nasmeroval Ricka na cestu k nájdeniu jeho rodiny. Morgan sa v seriáli opäť objavil v neskorších sériách, nakoniec však skupinu opustil a vydal sa hľadať svoje miesto vo svete. Od štvrtej série ho môžeme vidieť vo FTWD, kde sa pripojil k hlavným hrdinom a stal sa stálym členom skupiny preživších.

3. Tvorcovia Kirkman a Erickson chceli v názve seriálu použiť výraz „The Walking Dead“. Zvažovali The Walking Dead: Los Angeles, ale nakoniec sa rozhodli vyhnúť sa klišé v podobe jednoduchého doplnenia miesta deja na koniec názvu. Konečnému Fear the Walking Dead predchádzalo množstvo rôznych názvov a dokonca ani v čase, keď už prebiehalo nakrúcanie prvej série, producenti stále neboli nerozhodnutí o konečnom pomenovaní. Kým seriál konečne dostal svoje meno, používali producenti pre show pracovný názov Cobalt.

4. Seriál sa zameriava skôr na postavy a ich osobné príbehy, ako na opisovanie príčiny apokalypsy. Erickson vyhlásil, že pri tvorbe postáv sa inšpiruje skutočnými príbehmi, ktoré mu pomáhajú lepšie formovať celú show. Zároveň však priznal, že príčina vypuknutia apokalypsy vo svete živých mŕtvych by sa mohla podobať vírusu Ebola, ktorý poznáme z nášho sveta. Seriál si neberie servítky a v priebehu minulých sérií sme stratili viac ako 11 dôležitých postáv. Prišli sme o jedného z najdôležitejších predstaviteľov, Nicka Clarka, Griseldu Salazar či Oféliu Salazar. Aké nečakané zvraty prinesie piata séria, uvidíme už čoskoro.

5. Herci museli väčšinu času nakrúcania predstierať, že je horúco, ale v skutočnosti im musela byť poriadna zima. Pilotná časť sa síce nakrúcala v LA, kde sa odohráva aj samotný príbeh, potom sa však produkcia presunula do kanadského Vancouveru, kde zostala až do štvrtej série, keď sa nakrúcanie presunulo späť do USA, konkrétne do Austinu v Texase. Priemerná teplota vo Vancouveri je zhruba o 7 stupňov nižšia ako v Los Angeles.

O piatej sérii Fear the Walking Dead

Misia skupiny je jasná: nájsť tých, ktorí prežili a pomôcť premeniť to, čo zo sveta zostalo, na trochu lepšie miesto. Odhodlaný a neústupný Morgan Jones vedie skupinu na základe filozofie, prameniacej z pojmov benevolencia, komunita a nádej. Každá postava verí, že pomoc druhým jej umožní prekonať zlo, zaťažujúce minulosť. Ale zaslúžiť si dôveru nie je jednoduché. Misia, zameraná na pomoc druhým, prekonáva poslednú skúšku, keď sa naša skupina ocitne na zakázanom území, ktoré jej členov núti postaviť sa čelom nielen k vlastnej minulosti, ale aj ku svojmu strachu. Jedine ak dokážu čeliť týmto obavám, môžu členovia skupiny nájsť úplne nový spôsob života, ktorý ich navždy zmení.