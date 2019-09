Linda Hamilton drží celibát už viac ako 15 rokov: ,,Milujem byť sama.“

Hviezda filmu „Terminátor“ otvorene porozprávala o svojom osobnom živote a rozhodnutí vrátiť sa po 30 rokoch.

Linda Hamilton sa vráti ako bláznivá zbabelkyňa, hájiaca ľudstvo, Sarah Connorová už tento rok na jeseň. Návrat do Hollywoodu bol však pre herečku náročnejší ako poraziť otravného kyborga.

62-ročná ikona v rozhovore pre New York Times úprimne porozprávala o tom, prečo sa rozhodla dať si od herectva pauzu a priznala aj 15-ročný celibát.

,,Milujem svoj čas o samote viac ako hocikoho iného,“ žartuje Hamilton a dodáva, že jediný návrh na sobáš, ktorý by zvážila je s jej obľúbeným umelcom Kehinde Wiley.

,,Žijem v celibáte už najmenej 15 rokov. Stratila som prehľad, lebo na tom nezáleží, aspoň mne. Každý deň prežívam romantický vzťah so svojím svetom a ľuďmi, ktorí sú v ňom.“

Po rozhodnutí, že jej život v rezidencii v Malibu nebol „skutočný“, sa Hamilton presťahovala do mestského domu v New Orleans, kde teraz žije so svojimi dvoma psami.

„Chcem vymeniť tento krásny, autentický život za toto,“ pýta sa vysvetľujúc svoju neochotu vrátiť sa do Hollywoodu. „Nechcela som, aby sa na mňa susedia pozerali inak. Sme susedia z dôvodu, kým sme, nie preto čo robíme a nechcem, aby sa to znova vplížilo do môjho života. “

Herečkin návrat do filmu má na svedomí režisér James Cameron. Napísal jej list, aby prehodnotila záujem o opätovné hranie Sarah Connorovej, najmä po dvoch zle prijatých pokračovaniach, v ktorých neúčinkovala.

Po sedemročnom vzťahu a krátkodobom manželstve od roku 1997 do roku 1999 sa Cameron a Hamilton vydali vlastnou cestou, ale ostali v dostatočne dobrom vzťahu na to, aby herečka túto ponuku zvážila.

Herečka bola pred tým vydatá aj za herca Bruce Abbota, s ktorým má jedného syna.

V reakcii na jej vzťah s Cameronom, Hamilton uviedla, že je presvedčená, že režisér sa namiesto nej „zamiloval do Sarah Connorovej“ (čo priznal aj samotný James) a pripustila, že „boli ako pár nekompatibilní“.

Kým herečka priznala, že ju rozchod totálne zničil, Cameron sa oženil so Suzy Amis. Linda však uznala, že ju vzťah naučil životnú lekciu.

,,Nikdy by som nikdy nedala toľko energie znova do niečoho, čo nefunguje,“ povedala.

Neočakávajte, že herečkin návrat potrvá aj do ďalšieho pokračovania. Tá totiž žartovala, že aby nemusela v natáčaní pokračovať, bude predstierať svoju vlastnú smrť.

