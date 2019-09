A je to tu. Aký je nový iPhone 11

iPhone 11 je konečne tu. Všetko čo o ňom vieme.

Uvedenie do predaja : 20. septembra, s predobjednávkami z 13. septembra

: 20. septembra, s predobjednávkami z 13. septembra Koľko stojí: Cena iPhone 11 Pro (64GB) má byť 1179 €

Spolu s iPhone 11 prichádzajú aj iPhone 11 Pro a iPone 11 Pro Max, ktoré sú tohtoročnými špičkovými telefónmi spoločnosti Apple. Telefón iPhone 11 je navrhnutý ako pokračovanie iPhone XR.

Dizajn a displej

Nový iPhone 11 je k dispozícii vo fialovej, bielej, žltej, zelenej, čiernej a produktovej červenej. Zadná strana telefónu je sklenená a na spodnom okraji je konektor blesku.

Na tomto zariadení nie je 3,5 mm konektor pre slúchadlá. Sklamaním sú správy, že žiadny príchod USB portu typu C sa nekoná.

Je dodávaný s 6,1-palcovým displejom Liquid Retina, ktorý má rovnakú veľkosť ako obrazovka na telefóne iPhone XR 2018. Zárez zostáva v hornej časti obrazovky a celkovo vyzerá zariadenie pozoruhodne rovnako ako predošlý telefón.

Rozmery telefónu sú 150,9 mm x 75,7 mm x 8,3 mm a váži 194 gramov.

Je tiež odolný voči vode a má stupeň krytia IP68. To by malo znamenať, že ho môžete ponoriť do kúpeľa alebo si ho vziať do sprchy, pretože môže prežiť až dva metre vody.

Kamera

Tento rok sa veľký dôraz kladie na kameru a to preto , že ide o senzor s dvoma objektívmi, po prvýkrát na lacnejšom telefóne iPhone.

K dispozícii je 12MP širokouhlý fotoaparát s 26 mm objektívom a je spárovaný s 12MP ultraširokým fotoaparátom. Má zorné pole 120 stupňov.

Nočný režim sa opäť vrátil, v prípade slabého osvetlenia sa automaticky zapne. Je to podobná fičúrka ako v prípade Night Sight od Google na telefónoch Pixel a vyzerá celkom pôsobivo.

Má lepší jas a snaží sa znížiť šum. Apple verí, že iPhone 11 je trikrát rýchlejší aj pri slabom osvetlení.

Video režimy zahŕňajú 4K nahrávanie videa, pomalé a časové oneskorenie. Apple tiež tvrdí, že vylepšil stabilizáciu obrazu. Celkovo tvrdí , že má „videozáznam najvyššej kvality v smartfóne“.

Cieľom predného 12-megapixelového fotoaparátu je možnosť otočenia telefónu tak aby ste nasnímali širšie obrázky aj keď nejde o široko-uhlý fotoaparát. Je to tiež prvý kráť čo s predným fotoaparátom môžete nahrávať 4K video.

Špecifikácie a výkon

Čipová sada vnútri iPhone 11 sa nazýva A13 Bionic. Spoločnosť Apple tvrdí, že má s týmto prístrojom najrýchlejší procesor a GPU v smartfóne.

Apple predviedla na telefóne aj niektoré videohry. Ale ešte presne nevieme čoho všetkého je čipová sada schopná.

Batéria vnútri telefónu iPhone 11 je dodávaná s tvrdením, že vydrží o hodinu dlhšie ako zariadenie iPhone XR.

Zariadenie okamžite po vybalení spustí softvér iOS 13, ktorý sa dodáva s celým režimom Dark Mode prvýkrát.

Údajne by mal nový iPhone prísť aj s vylepšeným ID tváre, ale nevie sa ako presne bola daná technológia rozpoznávania tváre vylepšená.

Telefón bude k dispozícii v týchto verziách 64 GB, 128 GB alebo 256 GB. Presné rozdiely v cenách sa dozvieme čoskoro.

Čítajte tiež: