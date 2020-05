Doprajte spálni nádych inej kultúry

Zdroj: Photographee.eu / Shutterstock.com

Ste nadšencom cestovania či obdivujete niektorú z kultúr? Stavte na vlastný štýl bývania a prispôsobte ho tomu, čo najviac preferujete. Ak vás oslovila grécka kultúra či ste obľúbencom etnických vzorov, pretavte toto nadšenie aj do zariadenia spálne a vytvorte si tak nezabudnuteľnú atmosféru.

Obdivujete Orient, africké kultúry či vás očarilo Mexiko? Premiestniť sa do vysnívaných destinácií môžete aj priamo v priestoroch vašej spálne. Africká farebná nespútanosť, etnické vzory na textilných tkaninách, to všetko je pri zariaďovaní dovolené. Zariadenie spálne závisí totiž len od vašej fantázie. Zabudnite na to, čo je aktuálne trendy a vytvorte si spálňu snov, ktorá vás premiestni na obľúbené miesta. Inšpirovať sa môžete dokonca aj tým, ako si jednotlivé kultúry zariaďujú spálňu. Ide o jednoduchosť, farebnú rozmanitosť alebo množstvo dekorácií? Aj to vás pri vybavení spálne môže nasmerovať.

Veľa napovie aj nábytok

Všetko, čo vám pripomína Afriku, má svoje čaro? Okrem voľby doplnkov nezabúdajte na to aj pri výbere nábytku. Africká kultúra je typická využívaním prírodných zdrojov, inšpirujte sa tým aj pri zariadení spálne. Drevo, ratan, kaučuk a mnoho iných prírodných materiálov má v tomto prevedení zaručené miesto, posteľz dreva by však mala tvoriť dominantu. Nech sa už teda rozhodnete pre akúkoľvek kultúru, nemusí to byť zakaždým len o vhodných dekoráciách.

Doplnky hrajú významnú rolu

Ak ste si z návštevy obľúbenej destinácie doviezli rôzne suveníry, o to lepšie sa vám bude spálňa zariaďovať. Určite však nebudete mať problém aj niečo nájsť, súčasná ponuka je naozaj rozmanitá. Využite priestory spálne naplno, koberce etnických vzorov na stene, rôzne náhrdelníky či množstvo sošiek. To všetko podčiarkne celkový vizuál miestnosti.

Či už vás nadchnú princípy filozofie Feng Shui, osloví niektorý z populárnych štýlov bývania alebo sa inšpirujete inými kultúrami, toto rozhodnutie je len na vás. Neobmedzujte sa aktuálnymi trendmi a stavte na to, čo sa páči práve vám. Len tak sa stane spálňa vašou oázou pokoja a oddychu a bude sa vám oveľa lepšie vstávať z postele.

