Samsung Galaxy A3 (2017): stredná trieda, ktorú si zamilujete hneď pri prvom dotyku

Už tretí rok v rade prináša Samsung dvojičky Galaxy A3 a väčší Galaxy A5, ktoré majú zabojovať o priazeň zákazníkov v strednej vyššej triede smartfónov. Tieto telefóny sa vyznačujú kvalitným vyhotovením a odľahčeným výkonom oproti vlajkovej lodi. Za ten čas si už stihli získať mnohých ľudí a aj tento rok prišli so zaujímavou výbavou, ktorá dokáže presvedčiť. Nám sa do rúk dostal menší z dvojice.

+perfektná konštrukcia -batéria + veľkosť +fotoaparát

Konštrukcia a dizajn na jednotku

Už sme pomaličky aj zabudli aké je to držať v rukách telefón s displejom o veľkosti 4,7 palca. A ten pocit je naozaj skvelý. Nemusíte tu vykonávať žiadne artistické úkony s vašimi prstami. Všetko je pekne krásne poruke. Hneď ako sme vzali A3 do ruky, sme sa doň zamilovali. Telefón padne do dlane perfektne, ako keby bol pre ňu stvorený od nepamäti. A keď k tomu prirátate perfektnú konštrukciu dokonalý pocit sa dostaví sám. A3 upúta hneď na prvý pohľad svojim elegantným dizajnom a telom z kovu a skla. K celkovému príjemnému a luxusnému dojmu prispieva aj zadný fotoaparát, ktorý je v jednej línii so zadným sklom a nenarúša tak celkový elegantný dojem. Galaxy A3 (2017) je k dispozícii až v štyroch farbách – Black Sky, Gold Sand, Peach Cloud, Blue Mist.

Domovské tlačidlo pod displejom obsahuje aj snímač odtlačkov prstov, ktorý fungoval presne a počas testovania sme nezaznamenali žiadne zaváhanie. Kúsok neštandardne sú umiestnené tlačidlá hlasitosti, ktoré nájdeme na ľavej strane, zatiaľ čo hlavné tlačidlo je na pravej strane, nad ktorým je aj reproduktor podávajúci relatívne dobrý, čistý zvuk. S nahmataním tlačidiel však nebudete mať žiaden problém nakoľko je A3 veľmi kompaktný. Hrany telefónu sú príjemne zaoblené a nebudú vás rezať ani pri dlhšom používaní. Telefón tak ponúka vrcholovú konštrukciu, ktorá sa hravo vyrovná aj vlajkovým lodiam. Jediné negatívum je klzký povrch, takže si musíte dávať pozor, aby sa vám telefón nevykĺzol z vrecka či rúk.

Displej postačuje

Ako sme už vyššie spomínali 4,7-palcová uhlopriečka displeja je dnes raritou, ak teda hľadáte zariadenie s dobrými parametrami. U Samsungu už tradične prichádza s displejom aj Super AMOLED technológia, ktorá ponúka dokonalé podanie čiernej farby. Displej ponúka HD rozlíšenie (1280 x 720 pixelov, 312 ppi), ktoré pri jeho rozmeroch úplne postačuje. Displej disponuje aj inteligentnou možnosťou sledovania vašej tváre, čo znamená, že obrazovka zostane zapnutá pokiaľ sa na ňu budete pozerať.

Pri posledných smartfónoch sa už môžeme stretnúť aj s funkciou Always On Display a nie je tomu inak ani v prípade Galaxy A3. Funkcia Always On Display je naozaj veľmi príjemná, zobrazuje totiž základné informácie a upozornenia na displeji aj keď je displej vypnutý. Nemusíte tak stále zapínať telefón, aby ste zistili aká správa vám prišla. Hlavne pri AMOLED technológii veľmi užitočné riešenie. Nová A3 sa môže pochváliť aj s certifikáciou IP68. Je tak odolná voči vode a prachu

Výkon neoslní, ale ani nesklame

Nová A3 (2017) nie je žiadny borec, ktorý vás ohúri obrovskou RAM-kou či najvýkonnejším procesorom. Ale to ani nechce. Patrí do strednej triedy a drží sa pri tom. V jej vnútornostiach tak nájdete čipset Exynos 7870 s 1,6 GHz, ktorému sekunduje 2 GB RAM s úložiskom 16 GB, ktoré môžete rozšíriť za pomoci microSD kariet až na veľkosť 256 GB. Celú mašinku poháňa operačný systém Android 6.0.1 Marshmallow, ale update na najnovšiu verziu príde už tento rok, tak sa nemusíte obávať. Výkon bol pri našom testovaní naozaj dostatočný a nestretli sme sa so žiadnym zaváhaním, a to aj pri spustení viacerých aplikácií naraz. A3 s vami dokáže bezproblémovo držať krok.

V nastaveniach nájdeme aj panel pre vyhľadávanie akéhokoľvek obsahu v zariadení. To je naozaj veľmi praktické v prípade ak nechcete zbytočne stráviť niekoľko minút hľadaním toho čo potrebujete. Aj tentokrát však prišiel Samsung s predinštalovaným softvérom. Niektoré aplikácie sú užitočné, niektoré sú zas úplne zbytočné. Za tie lepšie spomenieme aplikácie Word, Excel či Skype, ktoré sú naozaj veľmi vhodné. Samsung už tradične inštaluje do svojich zariadení aj aplikáciu S Health lebo ako sa vraví, v zdravom tele zdravý duch.

Foťáčik

Nový Galaxy A3 má celkom slušný fotoaparát s rozlíšením 13 Mpx a dobrou clonou f/1.9, čo v konečnom dôsledku znamená, že s ním urobíte celkom použiteľné fotografie aj v horších svetelných podmienkach. Vo výbave nechýba ani automatické ostrenie, HDR režim, množstvo rôznych filtrov, panoráma alebo sériové snímanie. V prípade dobrých podmienok si Samsung dokáže kvalitou fotografií obhájiť svoje miesto na trhu. Samozrejme, ako to už v prípade fotoaparátov býva, so zhoršujúcim sa svetlom klesá aj kvalita fotografií.

Predná kamera má 8 Mpx s rovnakou clonou ako u zadného fotoaparátu. Samsung tu pridal ešte nočný režim či širokouhlé snímanie.

Praktickou pomôckou je aj možnosť presunúť tlačidlo fotoaparátu kdekoľvek na displeji, čiže selfie sa dá urobiť jednoduchým kliknutím kdekoľvek na displeji. Pre ešte lepšiu kvalitu a jasnejšie snímky je možné využiť displej namiesto blesku. V konečnom dôsledku však oba fotoaparáty nesklamali naše očakávania.

Batéria naša večná

Batéria sa bohužiaľ neprekoprcla cez nami očakávane dva dni. Telefón s prehľadom vydrží jeden deň a nabíjačku si vypýta až nasledujúci deň v čase obeda. Dva dni sa však nekonali. Dávali sme mu však zabrať o čosi viac než je zvykom, tak možno pri úspornejšom používaní by to dokázal vytiahnuť aj na tie dva dni. Nabíjanie je ošetrené cez USB konektor typu C.

Záver

Za Samsung A3 (2017) zaplatíte 329 EUR, za ktoré dostanete naozaj prémiovú konštrukciu s príjemným dizajnom, dobrý fotoaparát a niekoľko zaujímavých vylepšení. Veľkou výhodou, aspoň v našom prípade, je kompaktnosť zariadenia. Na trhu nájdete viacero telefónov, ktoré dokážu A3 konkurovať, ale určite nie jej vyhotoveniu. Je tak na vás ako sa rozhodnete, nám sa páčila.