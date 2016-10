Ohodnoť článok

Dobré správy pre všetkých, ktorí milujú všetko hrôzostrašné: vedci vyvinuli robota s mäkkým telom pripomínajúceho chobotnicu. Robotické chobotnice sú schopné pohybovať sa vo vode, vojsť do úzkych štrbín, a (možno raz) stiahnuť do hlbín nič netušiacich plavcov, aby sa mohli nerušene hostiť na ich vnútornostiach.

Prototyp robota je dielom Inštitútu pre biorobotiku Univerzity Scuola Superiore di Sant’Anna v talianskej Pise. V relatívne novom odbore mäkkej robotiky je hitom. Cieľom programu z roku 2009 bolo vytvoriť repliku chobotnice, čo sa podarilo. Robot dokáže aj nasať vodu a vylúčiť ju veľkou rýchlosťou, čím sa pod hladinou svižnejšie pohybuje. Tento rok prototyp otestovali v Stredozemnom mori.

Cecilia Laschiová, profesorka z novátorského Inštitútu, sa vyjadrila , že s tímom zvažovali viacero možností, ako pohyblivé „chápadlá“ vytvoriť. Napokon sa rozhodli pre káble schované v silikónovej gume.

Odbor, ktorý je zatiaľ stále „v plienkach“, by mohol mať veľké využitie tam, kde klasické roboty zlyhávajú, napríklad vo vesmíre alebo chirurgii. Alebo by sa jeho výsledné kreácie mohli spojiť, vybudovať si podmorské mesto a vlastného obrovského vládcu s chápadlami a zotročiť ľudstvo. Dúfajme, že to bude tá prvá možnosť.

