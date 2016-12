Ohodnoť článok

Rok 2016 nám vo svete smartfónov priniesol množstvo zaujímavých vecí. Telefóny vybuchovali, batérie sa predčasne vybíjali, fotoaparáty nespĺňali očakávania a všetky tieto problémy sa týkali hlavne popredných hráčov na trhu. Na druhej strane výrobcovia predstavili riadne „nadupané“ zariadenia. Niektoré predbehli svoju dobu a udali trend do budúcna a niektoré podceňované značky sa svojimi modelmi dotiahli na prvú ligu.

S určitosťou tak môžeme povedať, že trh s mobilmi prišiel tento rok so zaujímavými kúskami, ktoré sú kvalitné nielen po technickej stránke, ale očarili aj svojím dizajnom. Pri jednotlivých modeloch vidieť evolúciu tohto priemyslu, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou života ľudí. O prekvapenia nebola núdza a my sa už teraz tešíme, čo nám prinesie nasledujúci rok, ktorý sľubuje naozaj vzrušujúce novinky. Vráťme sa však k roku 2016. Počas neho sme sa dočkali naozaj špičkových telefónov a my sme zostavili rebríček piatich najlepších. Niektoré sú na vrchole už niekoľko rokov, a preto nikoho neprekvapí, že ich tu nájde, ale objavili sa aj vizionárske kúsky či zariadenia s perfektným fotoaparátom.

Apple iPhone 7

Váha: 138 g | Rozmery: 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | OS: iOS 10 | Displej: 4,7 | Rozlíšenie: 750 × 1 334 | Procesor: Apple A10 Fusion | RAM: 2 GB | Úložisko: 32/128/256 GB | Batéria: 1 960 mAh | Fotoaparát: 12/7 Mpx

Začneme iPhonom, ktorý už tradične patrí medzi špičku. IPhone 7 je akousi nadstavbou 6S, takže ak ste čakali revolúciu, budete pravdepodobne mierne sklamaní a to v prípade hardwaru aj dizajnu. Čas odkryl nedostatky s batériou, ktorá sa predčasne vybíja. Apple sa tento problém snaží vyriešiť, ale dôvera sa už naštrbila, aj keď milovníkov jabĺčka to určite neodradí. Napriek tomu je to vynikajúci telefón. Je vodotesný, má fantastický fotoaparát (jeden z najlepších na trhu), má skvelý výkon a nové stereo reproduktory znejú výborne. Zmeny oproti minuloročnému modelu sú však dosť malé, a preto by ste možno mohli zvážiť kúpu 6S, ktorá je o niečo lacnejšia.

Samsung Galaxy S7

Váha: 152 g | Rozmery: 142,4 × 69,6 × 7,9 mm | OS: Android Marshmallow | Displej: 5,1 | Rozlíšenie: 1 440 × 2 560 | Procesor: Exynos 8890 | RAM: 4 GB | Úložisko: 32 GB/64 GB | Batéria: 3 000 mAh | Fototoaparát: 12/5 Mpx

Samsung Galaxy S7 je telefón, ktorý spočiatku vyzerá rovnako ako S6 z minulého roka, ale v momente, keď ho vezmete do rúk, pocítite ten priepastný rozdiel. Samsung prišiel naozaj s dokonalým zariadením. Jeho dizajnu sa nedá nič vytknúť. Perfektne sedí v rukách a vy ho nebudete chcieť odložiť. Telefón je vodoodolný, má slot pre microSD, jeho výkon je neporaziteľný a fotoaparát patrí spolu s iPhonom k top na trhu . Samozrejme, skvelému hardwaru sekunduje aj perfektný displej. Ak by ste však chceli ešte atraktívnejší telefón, môžete sa rozhodnúť pre Samsung Galaxy S7 Edge, ktorý ponúka rovnaké funkcie ako S7, ale jeho displej je zahnutý po oboch stranách a tvorí tak jedinečný prvok. Tieto podarené telefóny však zatienil škandál s vybuchujúcim Samsungom Note 7. Spoločnosť musela stiahnuť z predaja všetky kusy tohto modelu a nadobro zastaviť jeho výrobu. Uvidíme, či to neodradí zákazníkov.

Google Pixel/XL

Váha: 143 g | Rozmery: 143,8 × 69,5 × 8,5 mm | OS: Android 7.1 | Displej: 5 | Rozlíšenie: 1 080 × 1 920 | Procesor: Snapdragon 821 | RAM: 4 GB | Úložisko: 32/128 GB | Batéria: 2 770 mAh | Fotoaparát: 12/8 Mpx

Tento rok nám svoju novinku predstavil aj Google, ktorý prišiel so svojím prvým telefónom a hneď si to zamieril k vrcholu. Pixel je malý, kvalitne zhotovený, rýchly telefón s perfektným fotoaparátom. Podporuje Daydream VR a obsahuje čistú verziu Androidu 7 s kompletnou Google Asistenciou. Nemusíme hádam ani spomínať, že softvér a hardvér pracujú v dokonalej harmónii. Výnimočnosť telefónu spočíva, ako napovedá už samotný názov, v jeho fotoaparáte. K celkovému pôžitku s jeho používania prispeje aj kov, sklo a displej. Jeho cena je však, bohužiaľ, dosť vysoká.

LG G5

Váha: 159 g | Rozmery: 149,4 × 73,9 × 7,7 mm | OS: Android Marshmallow | Displej: 5,3 | Rozlíšenie: 2 560 × 1 440 | RAM: 4 GB | Úložisko: 32 GB | Batéria: 2 800 mAh | Fotoaparát: 16/8 Mpx

LG prichádza s inovatívnym riešením, ktoré nemá zatiaľ žiaden telefón na trhu. G5 je telefón, ktorý umožňuje zlepšiť konkrétne vlastnosti zmenou daného modulu. V podstate si môžete vyskladať telefón podľa potreby. V spodnej časti sa nachádza odnímateľný modul, ktorý môžete nahradiť modulom na fotoaparát, zvuk alebo na zvýšenie výkonu. Táto myšlienka je naozaj neobvyklá a upútala množstvo ľudí. LG prisľúbilo viacero upgradov, ale zatiaľ sme sa ich nedočkali. Mimo revolučného riešenia ponúka telefón aj širokouhlý fotoaparát, ktorý síce nepatrí medzi top 3, ale určite nesklame. Rovnako nesklame ani celkový výkon, ktorý je naozaj svižný. Či urobilo LG správne rozhodnutie, ukáže čas. Určite však stojí za zváženie.

OnePlus 3T

Váha: 158 g | Rozmery: 152,7 × 74,7 × 7,4 mm | OS: Android Marshmallow | Displej: 5,5 | Rozlíšenie: 1 080 × 1 920 | Procesor: Snapdragon 821 | RAM: 6 GB | Úložisko: 64 GB/128 GB | Batéria: 3 400 mAh | Fotoaparát: 16/16 Mpx

OnePlus 3T má všetko, čo vyžadujeme od moderného smartfónu: je tenký, rýchly, má skvelý displej, disponuje nadpriemernou výdržou batérie a fotoaparát je naozaj kvalitný. Nie nadarmo ho všetci volajú „zabijak top modelov“. OnePlus má celokovové telo a skvelé vyhotovenie, ktoré dodá pocit luxusu. Napriek nesporným kvalitám, ktorými sa môže porovnávať s vlajkovými loďami najväčších hráčov na trhu, jeho cena je skoro o polovicu menšia.

Za zmienku stojí ešte množstvo telefónov, ktoré sú svojimi vlastnosťami veľmi kvalitné. Spomeňme nový Huawei P9 či Huawei Mate, ktoré by sme mohli bez najmenších problémov zaradiť do tohto zoznamu.

Čo sa týka invenčnosti, tak nás tento rok určite prekvapil bezrámčekový Xiaomi Mi Mix.

Svojím spracovaním by si na tomto zozname zaslúžili byť aj ďalšie telefóny ako HTC 10, Xiaomi Note 2, Motorola Moto X Play alebo G4 a pod.

Určite aj vy máte množstvo svojich favoritov.