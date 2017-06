Elon Musk chce na Marse vybudovať miliónové mesto

Ohodnoť článok

Musk sa chystá osídliť Mars

Hovorí, že realitou by sa to mohlo stať už o päťdesiat rokov a bude v ňom všetko od fabrík až po siete rýchleho občerstvenia.

Zakladateľ spoločnosti SpaceX, Elon Musk, tvrdí, že ak chce ľudstvo prežiť, musí sa odsťahovať zo Zeme. Podľa jeho vlastných slov by sme mohli osídliť Mars a zabehnúť na ňom fungujúcu spoločnosť ešte počas tohto storočia. Prvý let človeka na Červenú planétu naplánoval Musk na rok 2023.

S hromadným osídľovaním by sa mohlo začať už o desať rokov. Vytvorenie miliónového mesta by trvalo ďalších 40 až 100 rokov. „Milión ľudí je hranica, kedy už môžeme hovoriť o poriadnom meste a spoločnosti. Ak rátame, že na jednu vesmírnu loď smerujúcu na Mars sa zmestí sto ľudí, tak sa k tomuto cieľu dopracujeme po 10-tisíci ciest. Ideál by bol, keby sa na loď zmestilo aspoň 200 ľudí. Znížila by sa tým aj cena na pasažiera.“

Podľa Muska by cesta na Mars bola zábavná. „Na lodi by bolo kino, prednáškové sály, reštaurácia či miesta s nulovou gravitáciou, v ktorých by ste sa mohli vznášať a hrať rôzne hry.“

Mars chce okrem Muska osídľovať aj NASA

Prvý krok má byť základňa na Mesiaci, ktorá bude slúžiť ako miesto, kde sa ľudia môžu aklimatizovať na vesmírny priestor. Kolónia na Marse je vraj reálna cca v roku 2030. Ďalším adeptom je projekt Mars One z Holandska, ktorý chce na planétu vyslať prvých ľudí v roku 2027 a rovno začať s osídľovaním.

Podľa Muska je Mars omnoho lepšia alternatíva než Mesiac

Deň tam má len o 30 minút viac ako na Zemi, je tam dostatok slnečného svetla a priaznivá atmosféra, v ktorej sa po jej miernom stlačení bude dať vypestovať úroda. „Okrem toho tam má gravitácia silu len 37% jej sily na Zemi, takže by ste mohli poľahky zdvíhať ťažké predmety a odrážať sa od zeme do výšky.“

Súčasná cena cesty na Mars sa pohybuje okolo 10 miliárd eur na človeka. Ak by vesmírne lode mohli natankovať vo vesmíre, cena by sa znížila asi na 100-tisíc eur na osobu. Musk si predstavuje metánové základne priamo na Marse. Cesta jedným smerom by v budúcnosti mala trvať asi mesiac.

Elon Musk, ktorý má v súčasnosti trhovú hodnotu cca 10 a pol miliardy eur, tvrdí, že svoje bohatstvo akumuloval len pre účel vesmírneho osídľovania. Na Marse chce dokonca zomrieť – „len nie pri pristávaní“.

