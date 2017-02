Lenovo Yoga Book: štýlovka roka, ktorá je určená pre každého kreatívca 5 (100%) 1 vote

Minulý rok bol svet technológií plný noviniek a inovácií. V tomto trende nezaostalo ani Lenovo. Po jeho veľmi zaujímavom smartfóne Moto Z predstavilo aj pozoruhodný kúsok – Lenovo Yoga Book. Tento ani tablet, ani ultrabook nadchne každého kreatívca. Yogu Book by sme darmo radili medzi ultrabooky, je niečím viac. Tento krásavec si jednoducho ide svojou cestou, a takto je to správne.

+ štýlový produkt - horšie písanie na klávesnici + kvalitné vyhotovenie - chýba viac portov + perfektná batéria + hmotnosť + Wacom techológia

Dizajn ulahodí

Hneď keď ho dostanete do rúk, pocítite, že ide naozaj o prémiové vyhotovenie. Celé telo je vyrobené z polykarbonátového materiálu a dopĺňa ho kovový kĺb, ktorý, aspoň nám, pripomína kovový remienok náramkových hodiniek. Tento kĺb vykazuje dostatočnú pevnosť, takže sa nemusíte obávať, že by sa displej pri vašom dotyku pohol. Vďaka kĺbu môžete Yogu Book používať v rôznych režimoch, tak ako ste už zvyknutí aj pri línii notebookoch Lenovo Yoga. Tohto krásavca môžete zložiť o 180 alebo 360 stupňov, alebo ho zložíte do podoby stanu na sledovanie multimédií.

Pri dotyku necítite žiadne vŕzganie a aj samotný dizajn je lahodiaci oku. Za to dávame Lenovu veľké plus. Na ľavej strane nájdete vstup pre micro HDMI, micro USB spolu s micro SD kartou. Trochu zamrzí, že tu nenájdeme plnohodnotné USB. Na pravej strane sú ovládacie tlačidlá na hlasitosť, hlavný vypínač a vstup na audio jack 3,5 mm. Po oboch stranách sú aj reproduktory, s ktorými sme viac-menej spokojní, aj keď basy sú dosť nízke.

Koná sa revolúcia

Výnimočnosť tohto zariadenia odkryjete, až keď ho otvoríte. Okrem 10,1-palcového displeja tu objavíte akúsi čiernu „dosku“. A práve ona je telom a dušou Yogy Book. Táto čierna plocha totižto môže snímať vaše dotyky, môže zaujať úlohu veľkého touchpadu alebo po stlačení gombíka môžete vyvolať virtuálnu klávesnicu, alebo ju zas tým istým tlačidlom premeníte na grafický tablet. Povrch plochy je hladký a veľmi príjemný na dotyk, čo uľahčuje, keď ju používate na písanie rukou, alebo keď kreslíte. Plocha funguje na základe technológie Wacom EMR (elektromagnetická rezonancia), vďaka čomu sa vaše línie a náčrty perfektne zachytia v poznámkovom bloku. Na kreslenie, ale aj na písanie rôznych poznámok môžete využiť priložené pero Stylus Real Pen, ktoré obsahuje až dve verzie hrotov. Prvý je uspôsobený na písanie a kreslenie na podložke Create Pad, druhý hrot funguje v podstate ako bežné pero, s ktorým si môžete písať na papier alebo na papier, ktorý je v priloženom skicári Book Pad. Samotné pero rozoznáva stovky úrovní tlaku. Výsledkom je rýchla a presná odozva vašich pohybov.

Yoga Book tak dokáže rýchlo a presne previesť všetky vaše poznámky, ktoré si načmárate na papier priamo do digitálnej podoby. Navyše si výsledné poznámky môžete zlučovať upravovať a pod. To určite ocenia všetci grafici, študenti, ktorí musia robiť množstvo nákresov, alebo kreatívni nadšenci, ktorí budú Yogu určite milovať.

Hmmm… virtuálna klávesnica

Lenovo sa v prípade klávesnice vybralo odlišnou cestou než jeho konkurencia. V Yoga Booku totiž použilo virtuálne klávesy. Ich rozloženie aj samotná veľkosť sú naozaj veľmi dobré. Pri dotyku cítite vibračnú odozvu. Dnes je už každý zvyknutý písať na smartfónoch či tabletoch, takže aj v tomto smere nebudú mať používatelia žiaden problém. Pravdou však je, že táto klávesnica nie je veľmi pohodlná na písanie dlhých textov. Ťukanie do tvrdej podložky nám akosi nesedelo. Bohužiaľ, čo nás mierne sklamalo, bol touchpad. Ten sa ovládal dosť ťažko a nie vždy dobre reagoval.

Displej neohúri ani nesklame

Displej funguje vo FullHD rozlíšení a jeho podanie farieb je bez výhrad. Pracuje sa s ním veľmi dobre. Tu len nechápeme, prečo dostal tak veľké okraje. Dnes sa to už jednoducho nenosí.

Čo skrýva vo svojich vnútornostiach

Yoga prináša buď Android 6.0.1, alebo Windows. Vzhľadom na konfiguráciu zariadenia odporúčame vybrať si Android, plnohodnotný Windows by mu mohol dať poriadne zabrať. Vnútri nájdeme čipset Intel Atom X5 so štyrmi jadrami s taktom 2,4 GHz. Spoločnosť mu robí RAM pamäť 4 GB a vnútorný úložný priestor 60 GB, ktorý môžete rozšíriť pamäťovými micro SD kartami. Pri používaní sme nezaznamenávali žiadne zaseknutia či zaváhania. Výkon vám bude úplne postačovať. Výrobca dodal aj aplikácie, ktoré si takéto zariadenie pýta, ale nepridal nič navyše, čo mu kvitujeme.

Batéria je perfektná

Lenovo došlo s batériou s veľkosťou 8 500 mAh. Výsledok je naozaj perfektný a po celodennom používaní, pozeraní videí, surfovaní po nete, písaní, hraní hier sa táto mašina ničoho nezľakla a s pokojom vydržala aj do druhého dňa. A čo prekvapilo ešte viac, že si takto fungovala aj na druhý deň a až večer si vyžiadala nabíjačku. S Bookom tak bez problémov vydržíte aj dva dni normálnej prevádzky a to sa tak ľahko nevidí.

Záver

Yoga Book sa rozhodla, že pôjde svojou vlastnou cestou, vytvorila nový svet zariadení a môžeme povedať, že sa jej to vskutku podarilo. Krásne a kvalitné zhotovenie dodáva pocit luxusu. Po otvorení sa objaví nový svet grafiky a kreativity. Toto zariadenie si nájde svoje opodstatnenie predovšetkým v kruhoch kreatívcov, ktorí chcú zachytávať svoje nápady na papieri a prevádzať ich priamo do digitálneho sveta. Či sa tento nápad ujme aj u bežných užívateľov, uvidíme, ale nám určite učaroval. Tých zopár drobných výčitiek, ktoré sa tu nájdu, však nezmenia nič na tom, že Lenovo Yoga Book vytvoril niečo pozoruhodné.

Za zapožičanie ďakujeme exkluzívnemu showroomu Lenovo, Digital Park Bratislava.

Parametre a špecifikácie