Aké vlajkové lode predstavia výrobcovia smartfónov tento rok v Barcelone?

Dnes začína kongres MWC v Barcelone, na ktorom veľkí hráči na trhu so smartfónmi predstavia svoje vlajkové lode pre nadchádzajúci rok. Aj napriek tomu, že v Barcelone nebude predstavený dlhoočakávný model od Samsungu máme sa na čo tešiť. Svoje najnovšie modely predstaví Huawei, LG, Sony či HTC. Tešiť sa však môžeme aj na novinky od Xiaomi, ktoré v poslednom období napreduje míľovými krokmi alebo na Alcatel, ktorý chce prekvapiť. Udalosťou bude aj návrat slávnej Nokie či množstvo ďalších akcií.

MWC už tradične prinesie to najlepšie čo môžeme tento rok očakávať a tento ročník vyzerá, že bude poriadne nadupaný. Ako býva zvykom Apple túto udalosť ignoruje a ide si svoju vlastnú cestu, ale aj tak sa bude na čo pozerať. Pozrime sa čo môžeme podľa klebiet od výrobcov očakávať.

Huawei P10 a P10 Plus

Tento rok prinesie Huawei, rovnako ako aj niektorí jeho konkurenti, až dva smartfóny. P10 bude mať 5,2-palcovým AMOLED displej s QHD rozlíšením (2560 × 1440 pixelov). Displej však bude bez zaoblenia. Huawei tak nepodlieha nastupujúcemu trendu oblých displejov. Minuloročný model bol po dizajnovej stránke vydareným kúskom, tak dúfajme, že nový bude pokračovať v jeho šľapajach. Veľká P10 Plus však už do svojej výbavy dostane aj zaoblenie a ponúkne 5,5-palcový displej s rovnakými parametrami ako u menšej verzie. Oba telefóny budú mať aj snímač odtlačkov prstov a u P10 Plus sa hovorí aj o snímači dúhovky.

Číňania v prípade fotoaparátu vsadili na riešenie z minulého roka a prinesú duálny fotoaparát Leica, ktorý bude mať rozlíšenie 20 Mpx a 12 Mpx so svetelnosťou f/2.0. Chýbať vraj nemá ani optická stabilizácia či laserový autofokus. Predná kamera ponúkne 8 Mpx.

Ako už v prípade Huaweiu býva zvykom, svoje mobily vybaví čipom z vlastných radov, a to konkrétne čipom Kirin 965 s ôsmimi jadrami. RAM bude závisieť od verzie, ktorú si vyberiete malo by sa vám však dostať buď 4 alebo 6 GB. Veľkosť batérie bude u menšieho modelu 3 100 mAh a u väčšieho súrodenca zas 3 650 mAh. Oba telefóny by mali dôjsť aj s Androidom 7.0 Nougat.

LG G6

Podľa zákulisných drbov by LG malo priniesť až 5,7 palcový displej, ktorý však nezväčší rozmery telefónu. LG zrejme využije prednú plochu na maximum ako to povoľujú technické možnosti. Pomeru strán pri zobrazení bude netypických 18:9 a rozlíšenie 2 880 × 1 440 pixelov. Ďalšími parametrami sú dnes už neodmysliteľný snímač odtlačkov, duálny fotoaparát či zvýšená odolnosť voči vode a prachu. Unibody telefónu bude z kovu a príde na rad aj virtuálny asistent. Po minuloročnom modulárnom systéme tu však nezostala žiadna stopa, čo je možno škoda. Predsa, bol to zaujímavý koncept. Vnútro bude poháňať starší Snapdragon 821 a sekundovať mu budú 6 GB operačnej pamäte.

HTC 11

HTC nezažíva zrovna najlepšie obdobie, a to aj napriek tomu, že ponúka kvalitné zariadenia. Nová vlajková loď by to však mala zmeniť. Podľa doterajších informácii vieme, že ju bude poháňať Snapdragon 835 spolu s 8 GB operačnej pamäte. Niektoré zdroje však vravia o 6 GB, ale to sa dozvieme až v Barcelone. Displej s minimálnymi okrajmi má mať veľkosť 5,5 palcov a ponúkne rozlíšenie 1440 x 2560 pixelov. Fotoaparát bude podobný ako v modely HTC 10, ale predpokladáme, že príde s nejakými vylepšeniami. Batéria si polepší a jej veľkosť sa zastaví pri 3700 mAh. Podľa informácii je možné, že nakoniec príde aj pod iným menom.

Sony Xperia ?

V Barcelone predstaví svoj nový model aj Sony a nie jeden, ale hneď až päť modelov. Meno vlajkovej lode zatiaľ nie je známe. Vieme len výrobné pomenovania. Najpravdepodobnejšou novinkou bude Sony Xperia Yoshino. Yoshino prinesie 5.5-palcový displej s rozlíšením 4K, ktorý bude poháňať Qualcomm Snapdragon 835 spolu so 4/6 GB operačnej pamäte. Fotoaparát bude z ich vlastnej dielne, a to s procesorom IMX400.

Nokia 8

S veľkými očakávaniami sa spája aj návrat už ikonického výrobcu mobilov, Nokie. Tá na MWC predstaví hneď niekoľko zariadení a bude určite veľkým ťahákom. Najväčší z modelov Nokia 8 príde v čiernom a sivom vyhotovení. Podľa klebiet ju bude poháňať Qualcomm Snapdragon 835 spolu so 6 GB operačnej pamäte. Operačným systémom bude Android Nougat. AMOLED displej bude, podobne ako u LG G6, 5,7-palcový s rozlíšením 1440 x 2560 pixelov. Nokia 8 zrejme príde s 22 Mpx hlavným fotoaparátom od výrobcu Carl Zeiss a ponúkne optickú stabilizáciu. Predný fotoaparát ponúkne 12 Mpx.