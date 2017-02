SÚŤAŽ: Oslávte mesiac kníh s napínavými príbehmi

Ohodnoť článok

Nie je nič lepšie ako si vychutnať marec, mesiac kníh, než s napínavou knihou v rukách. Súťažte s naším Magazínom a vyhrajte knižky, ktoré vám pomôžu uniknúť od reality všedných dní.

Súťaž trvá od 28.2.2017 do 8.3.2017

Dan Vyleta: Dym

ANGLICKO PRIBLIŽNE PRED STO ROKMI

Ľudia s nečistými myšlienkami tu boli označení dymom, ktorý im unikal z tela a bol znakom ich úpadku. Šľachta nevypúšťala dym, bol to dôkaz ich cnosti a práva vládnuť, zatiaľ čo nižšie spoločenské vrstvy sa utápali v hriechu a sadziach. Celkom čudné, no celkom skutočné Anglicko.

Elitná internátna škola, kde vychovávajú synov zámožných ľudí, aby podľa práva prvorodených prevzali moc. Učitelia so záhadnými prepojeniami na súperiace politické frakcie na najvyšších vládnych úrovniach. Traja mladí ľudia, ktorí zistia, že všetko, čo ich učia, je lož – toto poznanie ich môže stáť život. Majestátny kaštieľ, kde v podkrovných izbách a v skrytom laboratóriu číhajú tajomstvá. Milostný trojuholník. Zúfalé prenasledovanie. Revolucionári a tajná polícia. Náboženskí fanatici a bezcitní vedci. Vražda. Londýn plný nebezpečenstiev a divov. Strastiplný vzťah medzi matkou a dcérou a matkou a synom. Nečakaní zloduchovia a nečakaní hrdinovia. Chladný rozum a vášeň. Bohatí a chudobní. Správne a nesprávne, hoci nie je jasné, čo je čo.

Toto je svet Dymu, majstrovské rozprávačské dielo, dickensovsky spletitý príbeh vyznačujúci sa urputnou silou predstavivosti, bohatou atmosférou a napätím.

Norah Hawley: Pred pádom

Za hmlistého letného večera sa na palube súkromného lietadla do New Yorku zíde jedenásť ľudí – desať boháčov a jeden neúspešný maliar. Osemnásť minút po štarte sa lietadlo zrúti do oceána. Katastrofu prežije iba maliar Scott Burroughs a štvorročný chlapček, posledný dedič z rodiny rozprávkovo bohatého a vplyvného mediálneho magnáta.

Čo sa vlastne dialo pred osudným pádom lietadla? Na akej životnej ceste sa ocitli cestujúci a posádka, skôr než sa rozhodli pre osudný let? Jej peripetie prežívame so zbohatlíkom z Wall Street a s jeho manželkou, s mladým Texasanom, ktorý práve priletel z Londýna, so ženou tápajúcou v neistote, či sa v živote rozhodla správne, s kariérnym pilotom… a záhada okolo tragédie sa prehlbuje. Odhaľujú sa detaily intríg jednotlivých aktérov a tie poukazujú na desivé sprisahanie. Mohla azda toľko vplyvných ľudí pripraviť o život len obyčajná náhoda? Alebo ide o niečo oveľa temnejšie? Hrozí, že nasledujúce udalosti sa úplne vymknú spod kontroly v besnejúcej búrke mediálneho šialenstva a verejných obvinení. Chlapec, ktorého so záchrancom spája čoraz pevnejšie puto, sa zatiaľ snaží vyrovnať s nežiaducou slávou a vyšetrovatelia sa zase pokúšajú vydolovať z trosiek pravdu o katastrofe.