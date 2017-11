ODHAĽ TAJOMSTVÁ S KNIHAMI – VYHRAJ 5 (100%) 2 votes (100%)votes

Nová súťaž až o DVE napínavé knihy:

Tom Fox – Dominus

Vo Svätopeterskom chráme vo Vatikáne slúži omšu pápež Gregor XVII. Od narodenia ho sužuje nevyliečiteľná choroba chrbtice, ktorá mu nedovoľuje vzpriamiť sa. Vtom do chrámu vchádza charizmatický, ležérne oblečený mladý muž, podíde k pápežovi, niečo mu povie a zrazu sa stane… zázrak. Pápež sa prvý raz v živote dokáže narovnať. Na druhý deň sa zázraky opakujú: klinika s pacientmi chorými na rakovinu hlási zázračné uzdravenia, deti v slepeckom ústave začnú odrazu vidieť… Lenže, naozaj ide o zázračné javy? Alebo sa za celou vecou skrýva niečo iné? Do tejto nezvyčajnej atmosféry vstupuje novinár Alexander Trecchio aj so svojou bývalou priateľkou Gabriellou Fierrovou a vzápätí sa rozkrúti kolotoč záhadných udalostí. Obidvaja sa zrazu ocitnú v nebezpečenstve života, lebo odhalili niečo, čo malo zostať skryté. Napínavý dej v kombinácii s nepredvídateľnými situáciami a šokujúcimi odhaleniami podfarbený istou dávkou romantických, ale aj tajuplných prvkov dodávajú tomuto príbehu neuveriteľný spád. Po knihe určite siahnu najmä čitatelia, ktorí sú fanúšikmi mysterióznych príbehov.