Poskytovatelia emailových služieb: čísla, obmedzenia a skoro zabudnuté fakty

Služby emailových poskytovateľov sú cenným nástrojom akéhokoľvek veľkého portálu. Každý jeden, ktorý vlastní pod portálom email mu vlastne aj robí reklamu. Pre túto reklamu a popularitu prihlasovacej stránky potom rastie nutnosť stránky pre každého používateľa emailu a tým vzrastá účelovosť hlavných stránok viacerých portálov, ktoré si časom stránku prerobili na plnohodnotné spravodajstvo, magazín, alebo všetko v jednom spolu s adresárom firiem. Najznámejšie služby na Slovensku sú Azet.sk, Zoznam.sk, Centrum.sk, Atlas.sk, Post.sk, Pobox.sk, SZM.sk a potom zahraničné služby Gmail.com, Hotmail.com, Yahoo a podobne. Druhým variantom emailov je vlastný server, či firemný, alebo vlastný kúpený, s vlastnými koncovkami aj hlavičkami, kde si sám riešite, koľko akých účtov, alebo ak len jeden tak aký vlastne používate a podobne. Bežný email je zadarmo, ale mnohí majú svoje obmedzenia. Keďže niektoré schránky majú aj svoje tajomstvá, tu je zopár z nich. Viaceré služby majú aj časový limit, po ktorom o schránku nenávratne prídete. Tam, kde sa nepodarilo zistiť presný čas, tento údaj nie je uvedený. Verím, že tento prehľad môže niekomu pomôcť v lepšom prehľade toho, kde by si mohol zriadiť svoju schránku, ak úplne náhodou ešte nemá, prípadne pripomenie niektoré takmer zabudnuté veci z minulosti.

Centrum.sk, Atlas.sk

Kedysi mala služba systém bodov, ktoré ste získavali za surfovanie, za pobyt na centrum.sk, alebo ste ich mohli vymeniť za väčšiu schránku. Ak ste ich nevyčerpali v nejakej zábavke, alebo pri darčekoch, pred niekoľkými rokmi prepadli. Kedysi tiež mala služba možnosť poprosiť administrátorov, aby zálohovali celý email do archívu ZIP a tak ste mali možnosť získať zálohu emailov, ktoré ste mohli zmazať. Dnes vám ani na požiadanie centrum.sk nespraví zálohu vašej schránky, aj keby Vám to poriadne pomohlo. Maximálny limit v schránke je 2 GB. Ale aj keď bude objem správ vo vašej schránke len 1 GB, pozor ešte na ďalší limit, ktorý napríklad mňa pripravil o cenné emaily, lebo o obmedzeniach som nevedel. Maximálny počet emailov v jednej schránke je 10 000. Ak teda z nejakého dôvodu zálohujete objednávky, faktúry a kadečo v nejakej zložke, dajte pozor, aby ste nedosiahli číslo 10 000. Hoci by vám zálohovanie zo strany administrátorov do balíčka ZIP poriadne pomohlo a zachránilo vás pred hodinami klikania a sťahovania každej správy po jednej, žiaľ nejde to. Na vymoženosť sme si podaktorí pred rokmi zvykli. Obmedzenie na jednu správu je 20 MB.

Pred piatimi rokmi bolo tiež v prípade straty hesla možné požiadať o nové automaticky, keďže sa zobrazila vami zadaná otázka. Ak ste však chceli získať schránku a heslo do schránky (napríklad) s loginom forrest, pri otázke “Aký je tvoj najobľúbenejší film” ste mali jasnú cestu k obnove hesla niekoho cudzej schránky. Dnes sa už so zobrazením otázky nestretnete a ide to lencez podporu. Našťastie.

Atlas.sk tvorí súčasť centrumu už niekoľko rokov. Pôvodne konkurencia, dnes bratia sú si podobní a najmä je možné sa prihlásiť na emailovú schránku medzi sebou.

Zmazanie schránky: stačia 4 mesiace sa zabudnúť prihlásiť do emailovej schránky a správca emailovú schránku môže zmazať. Automaticky sa schránky zmažú po 6 mesiacoch neaktívnosti. Za aktivitu sa počíta zadanie mena a hesla, nie navštívenie stránky, pochopiteľne.

Kapacita schránky: 2 GB

Maximálny počet zložiek: 99

Maximálny počet adresátov v správe: 60

Maximálny počet filtrov: 200 a aktívnych filtrov: 6

Maximálna príloha: 15 MB

Email pripája reklamy do posielaných správ: Centrum – NIE, Atlas – ÁNO, POBOX – neznáme

Možnosť IMAP / POP3 prepojenia s email klientom: ÁNO

Pobox.sk

Jeden z najstarších poskytovateľov emailových služieb menil zásadne dizajn asi len raz. Svojich užívateľov služba naučila, že všetko, čo si prečítajú a už nepotrebujú si musia zmazať. ráve z Poboxu prichádzali svojho času ľudia na iné emaily a aj tam pokračovali v nezmyselnom zmazaní prečítanej správy, pričom im nezostalo nič, keď neskôr chceli odpovedať. Mohla za to strašne slabá kapacita, ktorá vlastne zostávala donedávna stále nezmenená.

Kapacita schránky: pár MB až 1 GB

Email pripája reklamy do posielaných správ: NIE

Možnosť IMAP / POP3 prepojenia s email klientom: NIE

Post.sk

Dostať sa k podmienkam používania služby post.sk je umenie. Pamätám si obdobie, kedy bolo mať email na post.sk pravidlom, pretože post je predsa pošta :-). Post.sk ponúka pri férovom používaní emailovej služby svojim užívateľom priestor 3000 MB na všetky správy a môže to byť aj viac, pokiaľ je splnená podmienka férového využívania schránky. Post pri zaplatení umožní zálohovať obsah schránky na DVD. Zaujímavá služba by bola vítaná na centrum.sk.

Kapacita schránky: 3 GB, prípadne viac

Maximálna príloha: 10 MB

Email pripája reklamy do posielaných správ: ÁNO

Možnosť IMAP / POP3 prepojenia s email klientom: NIE

Zoznam.sk

Jeden z najvýraznejších poskytovateľov emailových služieb a zároveň veľkým portálom so zoznamom firiem, spravodajstvom a podobne. Email charakteristického červeého vzhľadu je azda najznámejším emailom, ktorý možno spojiť s POP3 a IMAP, a teda s Outlookom vo vlastnom počítači.

Kapacita schránky: 1 GB a po overení aj viac

Maximálna príloha: odošle súbor s veľkosťou 5 MB, pri väčšom môže byť problém

Email pripája reklamy do posielaných správ: NIE

Možnosť IMAP / POP3 prepojenia s email klientom: ÁNO

SZM.sk

SZM fungovala ako portál snažiaci sa konkurovať ostatným. Svojho času sa im to darilo aj svojou jedinečnou službou – emailom a zároveň hostingom pre webstránky. Každý, čo si zaregistroval svoju vlastnú schránku na SZM.sk alebo SZM.com získal automaticky aj priestor pre svoju webovú stránku na adrese meno.szm.sk alebo meno.szm.com. Stránky nerušia ani po roku neprihlásenia, je však možné, že vypadne heslo. Webové stránky zavesené na takejto doméne obsahujú na spodku reklamu. Email bol dlhodobo veľmi malý, dnes našťastie ponúka 7,5GB priestoru pre stránky aj emaily. Konečne niečo zaujímavé. z popisu toho, čo služba garantuje ale nemožno zistiť, koľko priestoru je určeného na čo a či jeho výška nie je podmienená kúpou, alebo overením telefónneho čísla.

Kapacita schránky: viac ako 1 GB, neupresnená zdieľaná kapacita s webom

Maximálna príloha: 10 MB

Email pripája reklamy do posielaných správ: ÁNO

Možnosť IMAP / POP3 prepojenia s email klientom: zadarmo NIE

Azet.sk

Najskôr to bol Pokec a až neskôr z toho vznikol Azet. Kedysi sa hovorilo o Pokeci azdavšade, dnes sa hovorí o Azete, za čo môže koncovka emailu, ktorý získal každý jeden zaregistrovaný. Služba umožňuje náhľad na to, kto je odkiaľ a tak je možné chytrákmi cieliť spam presne na danú lokalitu, aj keď sú aj takí, čo si schválne dajú iné bydlisko. O tom, ako funguje spam a rôzni podvodníci využívajúci údaje v profiloch na Azet.sk by vedeli skôr hovoriť aktívnejší užívatelia tejto služby. V priemere má na azete každý aspoň dva účty. Sú šialenci, ktorí majú aj 30 účtov a to najmä indivídua známe z internetových kaviarní, ktorí sa vydávajú za rôznych ľudí, pričom o takýchto ľuďoch leteli články v čase najväčšej slávy pokecu. Nuž ale nevymreli, stále takí medzi nami žijú.

Azet je prehľadnou emailovou službou, ak neberieme teraz do úvahy aj jeho iné vlastnosti. Ponúka dobré rozhranie, kapacitu 2 GB a ak sa zabudnete pol roka prihlásiť, o kompletný účet prídete. Už po pol roku si napríklad váš profil môžu zaregistrovať vaši neprajníci a následne sa za vás vydávať. Najlepšie sú prípady, kedy niekto zabudne heslo a nespomenie si ani po pol roku, zatiaľ čo niekto iný vystriehne ubehnutý pol rok a zaregistruje si účet ako celkom voľný pod seba skôr ako pravý majiteľ mena. Následne môže chvíľu fungovať pod cudzou identitou. Azda netreba pripomínať, že niečo také je trestné, ak dôjde k nejakému vydávaniu sa za niekoho iného, ba dokonca by došlo k poškodeniu pôvodného majiteľa. Deti sa vedia hrať rôzne. Takže určite pozor na pol rok neprihlásenia.

Kapacita schránky: 2 GB

Maximálna príloha: otestované odoslanie archívu ZIP s veľkosťou 8 MB bez problémov

Email pripája reklamy do posielaných správ: NIE

Možnosť IMAP / POP3 prepojenia s email klientom: zadarmo ÁNO

GMAIL.com

Google Mail mal svojho času kampaň ako neobmedzený email a dokonca na ňom behali čísla, ktoré zobrazovali ako veľmi rýchlo rastie kapacita vašej schránky. Je pravda, že na svojom Gmaile mám viac ako 3 GB pošty, rôznych súborov a použil som ho ako záložný disk, keď som sťahoval som počítač v zahraničí na celkom iný doma na Slovensku. Súbory sú tam, v poriadku pred rokmi odosielalo prílohy aj vo veľkosti 18 MB, čo nezvládne len tak hocijaký email. Pred pár rokmi tiež Google priznal, že kontroluje poštu v schránkach Gmailu. neskôr upresnil, že ide o kontrolu správ pre prípadný výskyt hesiel týkajúcich sa terorizmu a násilia. To aby si dali pozor aj tí, čo hrajú Counter Strike a náhodou by chceli diskutovať o tom, za koho budú hrať. Google Mail tiež umožňuje priamu komunikáciu s online užívateľmi na službe Google, ktorí majú Gmail a sú s vami v emailových konverzáciách. Pomôže, ak chcete šetriť čas pri riešení urgentných vecí a nechcete písať pre všetko zdĺhavé emaily.

Kapacita schránky: niekoľko GB a mala by stále rásť, čase vydania článku píše “Viac ako 10254.731336 MB bezplatného ukladacieho priestoru (ktorý sa neustále zväčšuje).”

Maximálna príloha: prílohy s veľkosťou aj 20 MB

Email pripája reklamy do posielaných správ: NIE

Možnosť IMAP / POP3 prepojenia s email klientom: zadarmo ÁNO