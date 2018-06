Ako si vychutnať pohárik alkoholu bez zrujnovania veškerej snahy vo fitku Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Či už sa snažíte nabrať svalovú hmotu, schudnúť, alebo jednoducho žiť zdravšie, vyžaduje si to čas a odhodlanie.

Hovorí sa, že pekná postava nie je len o cvičení. Ak sa budete nezdravo stravovať, výsledky všetkej tej tvrdej driny asi neuvidíte. Samozrejme všetko je to o rovnováhe a prísna diéta ako vieme, nie je jednoducho možná.

Pitie alkoholu často predstavuje príjem ,,prázdnych kalórii“ vzhľadom na fakt, že obsahuje 7 kalórii na gram (v porovnaní s bielkovinami a sacharidmi, 4 kalórie na gram a tukmi, 9 kalórii na gram) a nemá žiadnu nutričnú hodnotu. Samozrejme, žijeme vo svete, kde sa väčšina sociálneho života točí práve okolo alkoholu. A toho sa nechce vzdať nikto.

Nezúfajte, je úplne možné dosiahnuť svoje fitness ciele a popri tom si vychutnať aj nejaký ten pohárik. Nutričný poradca Robin Swinkels vam prezradí ako:

Buďte si vedomí, koľko ste ich mali

Niektorí z nás nepoznajú niečo ako pohárik, dva. Keď piť, tak poriadne. Podľa Robina je dôležité si uvedomiť, že tým, že vypijeme viac sa chuť alkoholu nijako nezlepší. Naozaj nemusíte stiahnuť celú fľašu.

Vyberte si drink, ktorý si bez ohľadu na kalórie naozaj vychutnáte. Ak túžite po aperole či proseccu, nenúťte sa do vodky so sódou, pokiaľ vám prinesie menej radosti.

Áno, niektorý alkohol obsahuje menej kalórii ako iný, ale to neznamená, že nemôžete piť to, na čo na čo naozaj máte chuť. Pokúšať sa uhasiť túžbu niečím iným ako tým po čom naozaj túžite vo vás len prebudí väčší chtíč a demotivuje vás. Je oveľa lepšie dopriať si a uspokojiť svoje potreby. Ľahšie sa vám vráti k vašej pôvodnej strave.

Neprestaňte cvičiť

Hoci to môže byť lákavé, vynechať posilku keď máte opicu, je dôležité udržať výdaj vašej energie v rovnováhe, ak sa snažíte spáliť tuk. Možno sa potom budete cítiť lepšie a tiež skôr siahnete po zdravých potravinách.

Pripravte sa na neskorý nočný hlad

Povedať si, že si po prepitej noci nič nedáte, je ak ste vždy po príchode domov hladní nereálne. Ak si však dopredu pripravíte zdravé občerstvenie, bude menej pravdepodobné, že sa po ceste domov zastavíte na kebab či kuracie nagetky.

Medzi rundami pite vodu

Stará dobrá rada. Ak medzi pohárikmi pijete vodu, dopiť pohárik vám trvá dlhšie a je menej pravdepodobné, že stratíte kontrolu. Tiež pomáha na opicu.

Naučte sa socializovať triezvy

Môže to pôsobiť skľučujúco, ale je úplne možné ísť von s kamarátmi, ktorí pijú a zabaviť sa aj len pri nealkoholických nápojoch. Je to jednoznačne zručnosť, ale stojí za to to vyskúšať. Budete prekvapení ako sa zabavíte a ako úžasne sa budete cítiť na druhý deň.

Ak sa bojíte, že na vás priatelia budú tlačiť, objednajte si šumivú vodu s citrónom a povedzte im, že je to gin tonic 🙂