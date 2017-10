Na záver Real Something Series 2017 uletení nemeckí White Wine Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Ak bol druhý koncert Real Something Series 2017 dávkou temnoty, tretí sa bude niesť v znamení divočiny. Aj nemecká formácia White Wine aj česká úderka Acute Dose to vedia na pódiu poriadne roztočiť a nič iné sa neočakáva ani v stredu, 1. novembra, kedy v bratislavskom priestore Fuga ukončia tretí ročník koncertnej série alternatívnej hudby.

Organizátori videli tento rok obe skupiny naživo a vždy to bol extrémny zážitok. „Vieme, že Acute Dose vo Fuge už hrali, ale po ich koncerte na festivale Beseda u bigbítu nemáme dosť, je to neskutočná kapela,“ tvrdí Tatiana Lehocká. „Neštylizujú sa v súčasných trendoch a filtrujú zvukové zážitky nezávisle na žánri,“ napísal o brnensko-šumperskom kvartete magazín Full Moon. Ich koncerty sú fajnšmekrami označované za explózie energie a inštrumentálnej hravosti.

Prvé stretnutie organizátorov s nemeckou skupinou White Wine bolo rovnako nezabudnuteľné: „Sedeli sme po koncerte The Ills v backstagi klubu Spieghel v Groningene a zrazu sme začuli niečo podivné. Všetci sme museli vstať a ísť sa pozrieť, čo sa to deje vedľa na pódiu,“ spomína Tatiana Lehocká. „Zvláštne zvuky, neskutočne presná rytmika, čudesný spev a mocné reakcie publika. Ich hudba či performance sa absolútne nedá opísať, videá, čo sú na youtube ani nepozerajte, ani nepočúvajte. Hneď po koncerte sme bežali za agentom dohodnúť koncert. Lebo toto treba vidieť naživo!“

Aktivity Real Something sa týmto koncertom nekončia. „Do konca roka ešte pripravíme koncerty dvoch našich skupín. Pre The Ills to bude tradičný homecoming po práve sa skončenom európskom turné a pre Diego oficiálny

krst ich nového albumu Et In Arcadia Diego,“ pridáva najbližšie plány Tatiana Lehocká. Aj tieto koncerty sa uskutočnia v bratislavskej Fuge – The Ills vystúpia spoločne s anglickými mladíkmi Eyre Llew 29. novembra a Diego pokrstia dlhoočakávaný album 7. decembra.

