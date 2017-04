Seriálový maratón 1. série seriálu Tyrant (Tyran) od producentov uznávaného Homelandu

Ohodnoť článok

Diváci televízie WAU sa počas Veľkej noci môžu tešiť na exkluzívny seriálový maratón – maratón 1. série seriálu Tyrant (Tyran) od producentov uznávaného Homelandu. Prebehne od 13. do 17. apríla, pričom každý večer o 20:30 budú uvedené dve časti za sebou.

Bassam „Barry“ Al-Fayeed je ženatý otec dvoch detí, ktorý si spokojne žije v Spojených štátoch. Čoskoro ale bude musieť čeliť vlastnej minulosti a znova sa stretne so všetkým, pred čím kedysi dávno utiekol zo svojej rodnej zeme do Ameriky. Syn jeho staršieho brata Jamala sa bude ženiť a Bassam by na svadbe nemal chýbať. Preto vyrazí spolu s rodinou do svojej vlasti, no to však ešte netuší, že sa tu zdrží dlhšie ako len plánovaných pár dní. Po smrti otca – diktátora, sa vládcom Abuddinu stal Bassamov starší brat Jamal, veľmi krutý a výbušný muž. Na smrteľnej posteli otec poverí Bassama úlohou, aby dohliadol na brata a naučil ho byť dobrým vodcom. Návrat do Ameriky sa preto odkladá a čoskoro nastanú aj ďalšie nepríjemnosti – čerstvú nevestu Jamalovho syna unesú teroristi…