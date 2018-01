Knižná novinka : Schudni vďaka tukom Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Tuky sú kľúčom k ideálnej telesnej hmotnosti a úplnému zdraviu.

Verili by ste tomu? Veď pred tukmi vás vystríhajú všetci kvázi-odborníci a mnohé diéty.

Ako sa dá jesť viac tukov a pritom schudnúť? A nielen to! Byť aj zdravším, cítiť sa lepšie, zabrániť srdcovým chorobám, cukrovke, demencii, rakovine a napokon aj žiť dlhšie.

To všetko tvrdí odborník Mark Hyman, ktorého svetový bestseller 10-dňový detox zmenil život miliónom ľudí na celom svete. Teraz prináša nový revolučný diétny program, ktorý je založený na posledných vedeckých zisteniach o tom, aký dôležitý je tuk pre chudnutie a pre zdravie. Schudni vďaka tukom .

Mark Hyman prichádza s diétnym plánom plným vajec, orechov, olejov, avokáda a ďalších chutných superpotravín. Kniha Schudni vďaka tukom ponúka okrem detailného plánu samozrejme aj stravovacie rady, recepty a nákupné zoznamy. Hymanov program vás dovedie k ideálnej hmotnosti, ochráni pred chorobami a budete sa vďaka nemu cítiť skvelo.

Tento omyl sa však dá pochopiť. Myšlienka, že ak konzumujeme tuk, ktorý sa následne zmení na telesný tuk, dáva zmysel. Tuk rovná sa tuk, však? To isté slovo. Vyzerá a zdá sa byť rovnaký. Výživoví odborníci nás upozorňujú, že tuk má dvakrát toľko kalórií (9 kalórií na jeden gram) ako sacharidy a bielkoviny (4 kalórie na jeden gram), takže ak ho budete konzumovať menej, schudnete a budete sa cítiť lepšie. Zdá sa, že je to v súlade so zdravým rozumom. Až na jednu vec.

„Celá táto filozofia, ktorej sme masovo uverili, je z vedeckého hľadiska nesprávna. V podstate veda poukazuje na presný opak. Ak sa totiž pozrieme na údaje z výskumu dôkladnejšie, zistíme, že podľa nich: ak konzumujeme tuky, schudneme (a zvrátime srdcové choroby a cukrovku druhého typu, zabránime rozvinutiu demencie, rakoviny a iných chorobných procesov),“ vysvetľuje vo svojej knihe Mark Hyman.

Skutočnosť je teda taká, že čím viac tukov skonzumujeme, tým viac kilogramov v podobe tukov zhodíme a tým lepšie bude náš organizmus fungovať.

On sám bol týmto zistením zaskočený a tak sa pustil do pátrania, zisťovania, analyzoval množstvo vedeckých podkladov a výskumov.

Schudni vďaka tukom

Výsledkom je kniha Schudni vďaka tukom , ktorá pozostáva z troch častí.

V prvej časti vám porozpráva fascinujúci (a miestami aj neuveriteľný) príbeh o tom, ako sme sa dostali do obrovskej „šlamastiky“ spôsobenej obezitou. Dozviete sa pravdu o tom, ako bol tuk, ktorý konzumujeme, nespravodlivo a nepravdivo očierňovaný, a ako a prečo sa nakoniec ukázala pravda.

V druhej časti vám Mark Hyman pomôže porozumieť problematike tukov, ktorú často sprevádzajú nedorozumenia. Aké sú to mononenasýtené tuky?

Prečo sú trans tuky také škodlivé?

Spôsobujú nasýtené tuky srdcové choroby, ako nám hovorili? (A ak nie, čo ich v skutočnosti spôsobuje?)

Aká je pravda o cholesterole?

Je skutočne príčinou srdcových chorôb?

Pomôže vám objasniť najčastejšie sa vyskytujúce nesprávne informácie o rastlinných olejoch, červenom mäse, vajciach, masle, orechoch, semienkach a ešte oveľa viac. Taktiež poukáže na konkrétne dôvody, pre ktoré je konzumácia tukov pre vás prospešná. Predovšetkým však vyvráti tú najväčšiu nepravdu o tukoch, a to, že ich konzumácia je dôvodom obezity.

Tretia časť detailne rozoberá 21-dňový program Tukmi k štíhlosti, ktorý predstavuje totálny reset organizmu na každej úrovni. Potrava je tým najúčinnejším liečivom, aké poznáme a zmena pohonných látok, ktoré telu dodávame, a to na obdobie 21 dní, dokáže odstaviť hormón zodpovedný za ukladanie tukov, preprogramovať gény súvisiace s chudnutím a celkovým zdravím, zastaviť neustálu chuť do jedla a vyzerať a cítiť sa lepšie ako kedykoľvek predtým.

Zhodíte nadbytočné kilogramy, zmiernite, či sa dokonca zbavíte zdravotných ťažkostí a zvrátite choroby. Vaša pleť bude žiariť, myseľ bude čistá a jasná a budete oplývať energiou. Budete sa cítiť spokojný, šťastný a predovšetkým konečne oslobodený od obáv z tukov!

Na konci knihy nájdete špeciálne vytvorené a chutné recepty zahrnuté do programu Tukmi k štíhlosti, ktoré vám dodajú optimálne množstvo tukov, bielkovín a sacharidov a tiež sprostredkujú jednoduché tipy, týkajúce sa varenia. Nato, aby ste pre seba a svoju rodinu pripravili zdravé a chutné pokrmy, nemusíte byť špičkovým kuchárom – je to ľahšie, ako by ste si možno mysleli.

Schudni vďaka tukom: http://www.noxi.sk/kniha/210-mark-hyman-schudni-vdaka-tukom.html

Čítajte tiež:

10 rád ak sa chystáte fitko navštíviť prvý krát

Čo robiť, ak máte v zime extrémne suchú pokožku