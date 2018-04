Je tu nový sprievodca svetom kníh Knižný kompas Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Objavte čaro príbehov a vyberte si čítanie podľa svojho vkusu. Je tu nový sprievodca svetom kníh Knižný kompas.

Inšpiruje vás a odporučí dobré čítanie. Recenzenti, prekladatelia, literárni fajnšmekri a knihomoli radia, čo sa oplatí čítať a prečo.

Trilery, ženské a historické romány, knihy pre deti, literatúra faktu.

Bestsellery, z ktorých si vyberie každý.

Inšpirujte sa na www.kniznykompas.sk.

Knižný kompas odporúča napríklad aj tieto 3 novinky:

Táňa Keleová-Vasilková: Mama

Príbeh, ktorý vás presvedčí o tom, že materinská láska nepozná hranice.

„Helgu a Olda som si pri písaní veľmi obľúbila. Sú pre mňa vzorom,“ priznáva Táňa Keleová-Vasilková. „Je to manželská dvojica, ktorá ani po desaťročiach nezabudla na lásku… tak by to predsa malo byť. Svet by bol v okamihu krajší.“

Čítanie nás robí šťastnejšími.

Jo Nesbo: Macbeth

Hra o moc, nenásytnosť a temné zákutia ľudskej mysle dokážu ovplyvňovať a ničiť životy iných. Nesbø to majstrovsky opísal vo vyše 500-stranovom príbehu, ktorému nechýba typická nesbovská dynamika, akčnosť, švih a silné postavy.

Čítanie nám zvyšuje IQ a zlepšuje pamäť.

John Green: Všade samé korytnačky

John Green rozpráva s drsnou úprimnosťou svoj doteraz najosobnejší príbeh o láske, vytrvalosti a sile ozajstného priateľstva. Táto kniha nám tiež dáva užitočnú lekciu: áno, je v poriadku, keď nie ste úplne v poriadku… „Krehký príbeh o tom, ako sa naučiť zvládať život, keď máte pocit, že je úplne mimo vašej kontroly,“ napísal People.

Čítanie nám pomáha pochopiť druhých.

Zalistujte si v novom Knižnom kompase.

Knižný kompas – vaša cesta ku knihám – odporúča aj ďalšie podobné lahôdky s osobnými odporúčaniami tých, ktorí zasvätili život knihám a čítaniu.

Ak si objednáte akúkoľvek knihu z tejto kolekcie, môžete získať knihu Moja kuchárka – najlepšie recepty za zvýhodnenú cenu len 1 euro.

Čítanie z nás robí lepšieho človeka

Čítanie beletrie nám ukazuje svet z pohľadu tisícov knižných hrdinov, stačí si len vybrať. Čím viac príbehov prečítate, tým viac máte podľa štúdie v časopise Science, schopnosť vcítiť sa do emócií a myšlienok druhých ľudí. A to znamená, že máte pre okolitý svet väčšie pochopenie a dokážete oveľa lepšie nadväzovať vzťahy.

