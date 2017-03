Prečítajte si novinku: Reflex – kniha silných skutočných príbehov

Ohodnoť článok

Silné ľudské príbehy, občianske kauzy, prípady zo zdravotníckeho prostredia, investigatívne reportáže, ale aj zaujímavosti, výročia, lifestyle či novinky zo šoubiznisu. To je televízny magazín Reflex, ktorý existuje vyše 10 rokov a stále si udržiava pozíciu najsledovanejšieho publicistického magazínu na Slovensku.

Silné príbehy ľudí v knižnej podobe

Určite je to kvôli profesionálnej príprave, moderátorom, či redaktorom, ktorí neraz neváhajú zariskovať. No predovšetkým je to kvôli témam a ich spracovaniam, prečo je Reflex taký obľúbený. Aj preto tvorcovia vypočuli hlas divákov a mnohé silné životné príbehy sa dostali do novej knihy Reflex.

Na jej obálke je Patrik Herman, dlhoročný moderátor magazínu, ktorý priznáva, že „je zvláštne vidieť sa na titulke knihy“. Podľa neho by si tam zaslúžili byť aj ďalší moderátori a redaktori, ale najmä hrdinovia tých ľudských príbehov. No všetci by sa tam nezmestili J

“Paťo je špičkový moderátor. Myslím, že aj v očiach našich divákov je ten, ktorý Reflex zosobňuje,” povedala šéfdramaturgička Reflexu a autorka knihy Reflex – Skutočné príbehy Zuzana Štelbaská.

Pozrite si VIDEO z krstu knihy Reflex:

O čom je knižný Reflex?

Boj matky o syna, ktorý jej píše sms s volaním o pomoc z pivnice, do ktorej ho zavrel otec.

Príbeh sedemdesiatročného muža, ktorý s piatimi malými deťmi ostal na ulici po tom, čo im zhorel dom.

Zúfalstvo matky dvoch autistických synov v tínedžerskom veku, ktorí jej ohrozujú zdravie a demolujú dom.

Snaha mladíka liečiť rakovinu surovou stravou.

Senzačné schopnosti slovenských detí, ktoré vidia tretím okom.

Spovede prostitútok, ktoré padli na úplné dno…

V knihe sú spracované niektoré z množstva silných ľudských príbehov, ktoré môžu diváci denne sledovať na obrazovkách. Vo forme poviedok, reportáží a rozhovorov získali príbehy úplne novú atmosféru. Odhaľujú to, na čo v televízii nie je dostatok priestoru – hlboké emócie respondentov, ich myšlienkové pochody v kritických životných situáciách, ako aj zákulisie nakrúcania.