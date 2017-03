Prečítajte si novinku: Fantastické zvery a ich výskyt

Ohodnoť článok

Fantastické zvery a ich výskyt je povinná učebnica na Rokforte z fiktívneho sveta Harryho Pottera. Učia sa z nej prváci, predslov napísal Albus Dumbledore. Je potrebná na hodiny Obrana proti čiernej mágii a Starostlivosť o zázračné tvory. Po prvom filme vyšiel svenár aj knižne, takže fanúšikovia J.K.Rowlingovej sa opäť môžu ponoriť do čarodejníckeho sveta.

50 rokov pred príbehom Harryho Pottera

Dej sa odohráva päťdesiat rokov pred začiatkom príbehu Harryho Pottera. V tomto veľkolepom rozprávaní o priateľstve, mágii a zmätkoch sa stretneme s mnohými pozoruhodnými postavami a prežijeme plno dobrodružstiev.

Objaviteľ a magizoológ M.L.O.K. (Mlok) Scamander sa vracia z cesty okolo sveta, na ktorej hľadal vzácne a nezvyčajné čarovné tvory. V New Yorku sa plánoval zdržať len krátko, no náhodná zámena jeho kufríka, z ktorého unikne niekoľko fantastických zvierat do mesta, jeho plány zmení a všetkým spôsobí veľké starosti…

Fantastické zvery a ich výskyt sú scenáristický debut J.K. Rowlingovej, autorky mimoriadne obľúbených svetových bestsellerov o Harrym Potterovi. Nakrútili podľa neho celovečerný film v hlavnej úlohe s Eddiem Redmaynom, nositeľom ceny Academy Award®, ktorý stvárňuje Mloka Scamandera.

Tip redakcie: Recenzia: Fantastické zvery a ich výskyt nie sú až tak fantastické

Rowlingová v knihe opäť rozohráva svet kúziel, má výborné nápady a kopec fantázie, ktorú používa premyslene a pútavo. Príbeh Fantastické zvery a ich výskyt sa odohráva v roku 1926, dávno predtým, ako Harry Potter bojoval s temným lordom Voldemortom. No o napätie nie je núdza.

Film Fantastické zvery a ich výskyt je prvý z plánovaných piatich častí. „Vždy sme vedeli, že pôjde o viac než jeden film. Pôvodne sme určili trilógiu, no na základe toho, ako som usporiadala dej, som si istá, že pôjde o päť filmov,“ vyhlásila 51-ročná J.K.Rowlingová, ktorá napíše scenár všetkých dielov očakávaného spin-offu Harryho Pottera.

J.K. Rowlingová je autorka slávnej série siedmich bestsellerov o Harrym Potterovi, vydaných v rokoch 1997 až 2007, z ktorých sa na celom svete predalo vyše 450 miliónov výtlačkov. Dodnes vychádzajú vo viac ako 200 svetových vydavateľstvách v 79 jazykoch a spoločnosť Warner Bros podľa nich nakrútila osem úspešných filmov.