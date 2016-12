Prvé mená na Balaton Sounde 2017 obsahuje mená ako Hardwell a Kygo.

Ohodnoť článok

Dokonalá plážová party, aj to je Balaton Sound, ktorý opäť prináša tých najlepších umelcov elektro a hip hop scény. Ostáva ešte 6 mesiacov, kým sa otvoria brány na brehu jazera Balaton, avšak prvé užasné mená vám už predstavujeme teraz. Kygo, Hardwell, Robin Schulz a a mnohí ďalší vystúpia na 11. Ročníku Balaton Soundu v Zamárdi. Zľavnené vstupenky sú k dispozícii do 15. Marca 2017.

Balaton Sound, rozličnosť a nové talenty

Line up Balaton Soundu je vždy zameraný na rozličnosť a prináša nové talenty, ale aj vyprofilované hviezdy hudobného neba. Toto sa nezmení ani počas tohto roka! Prvé mená ohlásené pre budúci ročník sú tu: Blasterjaxx, The Bloody Beetroots (live), Dave Clarke, Hardwell, Headhunterz, John Digweed, Krewella, Kungs, Kygo, Nicky Romero, Robin Schuz, Shaun Frank, Timmy Trumpet, and Zeds Dead. Mnoho ďalších môžete očakávať už v nadchádzajúcom období!

Balaton Sound v roku 2017 plánuje svoju obnovu vo viacerých smeroch. Celkový obraz festival bude redizajnovaný a predstavený v úvode budúceho roka. Jeden z hlavných predstaviteľov festival Zoltan Fülöp povedal, že je pre návštevníkov pripravené jedno obrovské prekvapenie. “V priestoroch festival plánujeme viacero noviniek, zmenu vizuálu hlavného stagu, tak aby vyzeral čo najmajestátnejší.”

Zľavnené vstupenky sú k dispozícii do 15. Marca 2017. Podobne ako minulý rok, budú mať návštevníci k dispozícii 2 druhy vstupeniek. 5 dňovú, vrátane dňa 0, ktorí dáva k dispozícii celý zážitok z bláznivej párty na jazere Balaton. 4 ďnová vstupenka, platí na pravidelné festivalové dni od 6. Do 9. Júla, ktoré rovnako prinesú fanúšikom elektronickej hudby a hip hopu úžasný zážitok na tejto plážovej párty. Pre tých, ktorí hľadajú comfort navyše, sú pripravené VIP vstupenky a VIP denné vstupenky, ktoré vám umožnia vstup cez oddelený VIP vstup do VIP priestorov, ktoré obsahujú vyvýšený stage nachádzajúci sa priamo oproti hlavného stagu.

Pre viac informácíí a vstupenky: www.balatonsound.sk