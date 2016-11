Ohodnoť článok

Medzinárodný veľtrh konope a liečivých bylín Cannafest sa bude odohrávať už po siedmykrát. Netradičný veľtrh sa uskutoční 11. – 13. novembra 2016 v tradičných priestoroch Výstaviště Praha – Holešovice. A na čo sa môžete tešiť?

Minulý rok sa na veľtrhu predstavilo viac než 200 vystavovateľov, teraz organizátori počítajú so zastúpením 250 firiem z 25 krajín sveta. Cannafest s číslom 7 bude tak najväčší vo svojej histórii: „ Z dôvodu veľkého záujmu zo strany vystavovateľov sme sa rozhodli rozšíriť veľtrh o jednu výstavnú halu. Veľtržné dianie tak bude prebiehať po tri dni v štyroch halách s celkovou krytou výstavnou plochou 12 500 m2,“ hovorí riaditeľ veľtrhu Lukáš Běhal, ktorý zároveň prezradil prvých hostí v rámci odbornej konferencie s odborným renomé. Novinky v oblasti výskumu príde spolu s ďalšími odborníkmi venujúcimi sa problematike využívania konope v medicíne od prezentovať doc. Lumír Hanuš. Z Izraela do Prahy dorazia Dr. Yehuda Baruch a prof. Oded Šosejov a svoju účasť potvrdila tiež Janet Sweeneyová a Dr. Robert Melamede z USA, ktorý na veľtrhu vystúpi s prednáškou na tému praktickej liečby konopným výťažkom. Španielskych odborníkov bude zastupovať Dr. Guillermo Velasco. Spomedzi najzaujímavejšie témy budú určite patriť semináre o využití CBD (Kanabidiol – jedna z hlavných zložiek rastliny konope), aktualizované informácie o pestovaní, práve a legislatíve v Českej republike, rovnako ako aj zdieľané skúsenosti zo sveta či nové poznatky o obchodných príležitostiach na rozširujúcom sa americkom trhu.

Myšlienka veľtrhu Cannafest

Podľa vzoru už zabehnutých veľtrhov so zameraním na konope prišiel v roku 2010 tento nápad aj do Českej republiky, kedy odprezentovalo 120 vystavovateľov z 15 krajín počas troch dní svoje produkty a služby v šiestich hlavných kategóriách: prírodné zdroje, pestovanie, doplnky, umenie, média a inštitúcie. Zastúpení boli predovšetkým poprední výrobcovia pestovacej techniky či hnojív, najlepší šľachtitelia konopných semien, najznámejší výrobcovia kozmetiky, mastí i textílií predstavili sa všetky médiá venujúce sa konopnej osvete a inštitúcie združujúce firmy využívajúce konope ako prírodný zdroj alebo bojujúce za legalizáciu či využitie konope v medicíne. Už od svojich počiatkov kládli organizátori Cannafest dôraz na využitie lekárskej marihuany v zdravotníctve. V Českej republike sa totiž Ministerstvo zdravotníctva po dvoch rokoch od legalizácie marihuany pre liečebné účely (zamerané na pacientov s roztrúsenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, lupienkou, HIV/AIDS, rakovinou atď.) sa totiž rozhodlo sprístupniť aj detským pacientom, pričom každoročne prebiehajú nové legislatívne úpravy. Na Cannafeste sa k tejto téme konajú dôležité diskusie a v rámci tzv. cannabis medicine club sem prichádzajú renomovaní doktori, vedci i samotní pacienti rozprávať o svojich skúsenostiach. Okrem toho prebiehajú aj semináre a prednášky pre všetkých, ktorí majú záujem rozšíriť si znalosti o využití konope v medicíne, stavebníctve a pôdohospodárstve. Prednášky prebiehajú paralelne v anglickom a českom jazyku a zúčastňujú sa na nich odborníci z celého sveta.

Tohtoročná spomienka na Howarda Marksa

Na siedmom ročníku Cannafestu sa bude spomínať na kultovú osobnosť britského herca, spisovateľa a popularizátora konope, Howarda Marksa. „V apríli tohto roku nás navždy opustil Howard Marks, ktorý sa celý život usiloval o popularizáciu, využitie a legalizáciu konope. Howard alebo Mr. Nice patril k pravidelným účastníkom Cannafestu – bol to jeden z jeho najobľúbenejších festivalov a veľmi rád sa ku nám vracal. Návštevníci sa niekoľkokrát mohli zúčastniť jeho prednášok a osobne sa s ním porozprávať. Radi by sme mu vzdali na veľtrhu hold, a to formou ukážok z jeho nahrávok. Takisto pripravujeme pietne miesto s knihou kondolencií,” dodáva Lukáš Běhal.

Cannafest je aj zábavou a relaxom

Atmosféru veľtrhu dokreslí jeho sprievodný program. Už tradične sa návštevníci môžu tešiť na obľúbenú zónu Vapo Lounge, pod záštitou partnera – spoločnosti o.PEN Vape, kde si budú môcť návštevníci vyskúšať vaporizéri z dielní popredných výrobcov. Nebude chýbať ani úspešný fotostánok alebo detský kútik, kde môžu rodičia zveriť svoje deti profesionálnym pestúnkam či využiť kojací a prebalovací kútik. Hudbu a relax zase ponúkne kút Rolls & Smoking Chill Out Zone pred Výstavištěm ako aj čitáreň priamo v centre diania festivalu. Na Cannafeste môžu návštevníci ochutnať aj konopné produkty ako olej, chleba, cukrovinky, cestoviny, pivo, vyrobené z konope.

Nový e-hop a vstupenky už v predpredaji

Cannafest predstavil koncom prázdnin tiež nové webstránky, na ktorých nájdete priebežne dopĺňané informácie o príprave a programu veľtrhu. Ich súčasťou je tiež novinka – e shop Cannafest Merchandising, kde si môžu fanúšikovia tohto konopného sviatku zakúpiť štýlové dizajnové tričká, mikiny, šiltovky, ale tiež fajčiarske potreby a doplnky. Vstupenky na veľtrh sa dajú zakúpiť predpredaji v českej sieti Ticketportal alebo priamo na mieste v deň konania veľtrhu. Všetky informácie o veľtrhu nájdete na oficiálnej stránke www.cannafest.com.

Cannafest v médiách

Hoci sa na prvý pohľad môže javiť, že ide o kontroverznú tému, v USA aj v mnohých krajinách Európy sa ju politici, médiá i spoločnosť už nesnaží tabuizovať, ale rozprúdiť diskusiu, ktorá si nachádza priestor aj v doteraz konzervatívnych médiách. Dôkazom je aj originálne kampaň Cannafestu, ktorá prebieha po celej Prahe. V hlavnom meste môžete natrafiť aj na “konopnú električku” s odkazom na Cannafest a v českých rádiách spustili organizátori spot zameraný na staršiu generáciu (www.youtube.com/watch?v=pamnDkEAzpU)

Informácie:

Cannafest 2016 – 11.-13.11.2016 – Výstaviště Praha – Holešovice

Generálnymi partnermi veľtrhu pre rok 2016 sú:

holandská rodinná semenná banka s dlhoročnou tradíciou Barney´s Farm

tradičný výrobca hnojív a výživy pre rastliny Advanced Nutrients

výrobca zakázkových papierikov a filtrov Prague Filters & Papers

