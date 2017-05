Afrika: Je očkovanie proti malárii potrebné?

Ohodnoť článok

V zimnom období sa väčšina z nás chystá do exotických destinácií. Populárne Thajsko začína byť stále viac a viac „otrepané“ a ľudia vyhľadávajú nové exotické destinácie, ktoré ešte nie sú tak zahltené turistami ako juhovýchodná Ázia. Jednou z takýchto novoobjavených destinácií je bezpochyby Afrika. Pred cestou do Afriky však určite riešite otázku, či je nevyhnutné a potrebné očkovanie proti malárii. Názory sa veľmi líšia a je na zvážení každého, či sa dať pred maláriou zaočkovať. Aké sú pre a proti očkovaniu na maláriu?

Kde sa vyskytuje malária?

Malária v Afrike sa vo všeobecnosti vyskytuje mimo veľkých miest v oblasti rovníka a v južných častiach. Ak plánujete stráviť týždeň v Kapskom meste, na očkovanie môžete zabudnúť. Ak však plánujete stanovať v buši, čítajte ďalej.

Očkovanie proti malárii má význam vtedy, ak viete, že nebudete cestovať klasickým turistickým spôsobom – hotel a nákupné centrá. Maláriu prenášajú komáre a všetci isto vieme, že komáre potrebujú vlhké prostredie na to, aby sa vyliahli z vajíčok a prežili. Najvyšší výskyt malárie v Afrike je preto práve v období dažďov, kedy sú v pralesoch a mimo miest obrovské húfy komárov, ktoré prenášajú tento nebezpečný vírus. Liečba malárie je v dnešnej dobe veľmi účinná, no nie bez trvalých následkov.

Kedy sa dať očkovať?

Ak sa malárie obávate, pokojne sa dajte zaočkovať, no musí to byť minimálne tri týždne pred odchodom do rizikovej oblasti. Mnohí ľudia, ktorí v Afrike už boli, sa zhodujú v názore, že očkovanie proti malárii je zbytočné robiť na Slovensku, kde sa choroba vôbec nevyskytuje. Ak prídete do Afriky a dostanete maláriu, práve v tu budú vedieť najlepšie, čo s vami robiť a aké lieky vám dať. Maláriu mnohí cestovatelia nepovažujú za závažnú chorobu, proti ktorej by sa dali očkovať. Oveľa väčší dôraz sa prikladá žltačke typu A aj B, čo je absolútna nevyhnutnosť. Nesmiete zabudnúť aj na tetanus, aby ste si neotrávili krv, a odporúčané je aj očkovanie proti brušnému týfusu, ktorý môžete dostať z jedla.

Téma očkovaní je veľmi citlivá a v spoločnosti k nej nájdeme veľa názorov. Niektorí tvrdia, že ich očkovanie takmer zabilo, iní, že im zachránilo život. Každý jeden prípad je veľmi individuálny a záleží na vašej imunite, ako sa s očkovacou látkou vyrovná. Pointa očkovania spočíva v tom, že si v podstate telo nakazíte veľmi malou dávkou choroby tak, aby telo začalo bojovať. Vytvorí si protilátky, a keď chorobu náhodou v budúcnosti dostanete, vaše telo bude vedieť, ako vyrobiť protilátky, čo vám môže zachrániť život. Ak sa však nechystáte do Afriky v období dažďov stanovať do pralesa medzi levy, na maláriu sa očkovať nemusíte. Samozrejme, aj prevencia je ochrana, preto nezabudnite používať repelenty a spať výlučne pod sieťkou proti komárom.