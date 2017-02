Udeľovaniu cien Grammy dominovala Adele

Ohodnoť článok

(TASR) – Britská speváčka Adele je veľkou víťazkou 59. ročníka udeľovania amerických hudobných cien Grammy. Na trofeje premenila všetkých päť nominácií, keď na slávnostnom odovzdávaní v nedeľu večer v Los Angeles získala okrem iného ocenenie pre najlepšiu pieseň a nahrávku roka i najlepší album roka.

Adele kraľovala

Vo všetkých troch hlavných kategóriách porazila Adele svoju najväčšiu konkurentku, Američanku Beyoncé, keď si so svojím comebackovým albumom 25 a skladbou Hello zopakovala rovnaký úspech z odovzdávania Grammys z roku 2012. Britská hviezda pri preberaní cien vyzdvihla práve Beyoncé a jej album Lemonade. “Mojím snom a mojím idolom je Queen Bey, zbožňujem ťa,” vyhlásila Adele z pódia. Adele získala za album 25 cenu Grammy v kategórii album roka. Jej popovú baladu Hello ocenili ako najlepšiu pieseň roka a stala sa tiež najlepšou nahrávkou roka. Dve ďalšie ceny dostala za najlepší popový vokálny album (25) a najlepší popový sólový výkon (Hello).

Americká Národná akadémia nahrávacích umení a vied, ktorej 13.000 členov o cenách Grammy hlasuje, oceňuje najlepšie skladby uplynulého roka v dvoch hlavných kategóriách: pieseň roka (Song of the Year) je určená pre skladateľov a textárov, pokým nahrávka roka (Record of the Year) pre interpreta, technikov a celý produkčný tím.

Beyoncé, ktorá bola tento rok nominovaná na ceny Grammy v najväčšom počte deviatich kategórií, si odniesla cenu za najlepší album v kategórii urban contemporary (Lemonade), ako aj za najlepšie hudobné video za pieseň Formation.

Za nováčika roka vyhlásili hiphopového hudobníka vystupujúceho pod menom Chance the Rapper, ktorý premiérový úspech zavŕšil aj víťazstvom v kategórii najlepší rapový album (Coloring Book), kde porazil aj hviezdy ako Drake a Kanye West.

Ceny si “odniesol” aj Bowie

Ceny vo všetkých štyroch kategóriách, na ktoré bol nominovaný, dostal aj zosnulý britský hudobník David Bowie. Jeho posledný album Blackstar, vydaný dva dni pred umelcovým vlaňajším úmrtím na rakovinu, vyhlásili za najlepší alternatívny album a najlepšie zvukovo vypracovaný neklasický album. Titulná skladba sa okrem toho stala najlepšou rockovou piesňou a Bowie za ňu dostal aj ocenenie pre najlepší rockový výkon.

