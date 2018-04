Pravda o pôsobení stresu na plodnosť Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Využitie asistovanej reprodukcie je samo o sebe stresujúce. Veľa žien navyše verí tomu, že stres je jedným z dôvodov neplodnosti. Typické sú vyjadrenia ako: „Viem, že nemôžem počať, pretože po tom príliš túžim.“; „Je to moja chyba, neviem sa uvoľniť.“; „Je to môj trest za to, že som príliš veľa pracovala.“

Sebaobviňovanie môže byť spôsobom, ktorým sa snažíme znovu získať kontrolu nad situáciou. Ak sme si predsa spôsobili neplodnosť sami, vieme ju aj získať späť. Ale táto myšlienka nielenže viní z problému obeť, navyše ani nie je pravdivá. Výskum dokázal, že neplodnosť spôsobuje stres, ale naopak to neplatí.

Dokonca aj keď fyzický alebo emocionálny stres ovplyvní menštruačný cyklus, tieto zmeny sa opravujú samé a sú dočasné. Ak teda stres spôsobil neplodnosť, bol len spúšťačom pre už existujúci skrytý zdravotný problém.

Ak nemajú ženy fyziologické problémy, môžu otehotnieť aj v najstresujúcejších situáciách. Keby bola reprodukčná sústava tak citlivá na stres, ako ľudia veria, ľudstvo by vyhynulo už dávno.

Ale napriek tomu, že stres neovplyvňuje kvalitu vajíčok, môže ovplyvniť správanie, ktoré plodnosť znížiť vie. Ženy pod stresom môžu fajčiť, piť, vyhýbať sa sexu, či nenasledovať inštrukcie počas asistovanej reprodukcie.

Preto je redukcia stresu počas asistovanej reprodukcie dobrou stratégiou. Tu je niekoľko rád ako na to:

Zmierte sa s tým, že nemáte kontrolu nad minulosťou ani budúcnosťou. Ovplyvniť viete len momentálne konanie a akceptovanie diagnózy.

Správajte sa, akoby ste boli kľudná a optimistická, aj keď sa tak necítite. Mozog postupne bude signalizovať telu, že toľko adrenalínu v tele už netreba a skutočne sa začnete cítiť kľudnejšie.

Uistite sa, že vaše okolie vie, že nie ste na vine. Zapojte do procesu aj partnera, aby mal čo najviac informácií.

Nedajte výpoveď, aby ste mali menej stresu počas asistovanej reprodukcie. Takáto veľká zmena obvykle spôsobí ešte väčší stres. Bežná rutina je obvykle omnoho menej stresujúca, než voľný čas bez štruktúry.

Hra a smiech prirodzene znižujú stres. Či už sú to spoločenské hry, krížovky, pozeranie komédií, alebo rozhovor s priateľmi, už 20 minút hry a smiechu denne môže znížiť symptómy stresu o 50 percent.

Ak vás baví cvičenie, venujte sa mu. Cvičenie znižuje frustráciu a zlepšuje náladu. Taktiež vám pripomína, že sa o seba treba starať.

A hlavne nezabudnite byť sebe samej najlepšou priateľkou. Prestaňte sa viniť a správajte sa k sebe s podporou a pochopením, aké by ste poskytli ľuďom, na ktorých vám záleží.

