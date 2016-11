Ohodnoť článok

Výstavba parkovacích miest v Prievidzi

Prievidza (TASR) – Na sídlisku Kopanice v Prievidzi ukončujú výstavbu ďalších parkovacích miest. Do konca novembra pribudne na Ulici V. Benedikta 20 plôch pre státie osobných motorových vozidiel za asi 30.000 eur. Informoval hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje.

“Navrhovaná oprava spevnenej asfaltovej plochy je určená na parkovanie osobných motorových vozidiel s kapacitou až 20 parkovacích miest. Zákazka zahŕňa aj realizáciu dopravného značenia,” konkretizoval Ďureje s tým, že práce by mali byť ukončené do konca novembra.

Tip redakcie: V Tokiu padal novembrový sneh prvýkrát za 54 rokov

So zhotoviteľom prác, ktorým je firma M-Silnice SK, s.r.o., so sídlom v Žiline, podpísala radnica zmluvu o dielo ešte koncom septembra. Do realizácie spevnených plôch investuje celkovo 30.262,34 eura vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

Budovanie parkovacích miest na Ulici V. Benedikta nie je prvým rozšírením parkovacích plôch na sídlisku Kopanice. “V rámci projektu budovania parkovacích plôch tu v minulosti došlo k úprave existujúceho šikmého parkovacieho státia na kolmé a úprave trasy priľahlého chodníka pre peších. Týmito dispozičnými zmenami sa vytvoril priestor pre 16 parkovacích miest,” pripomenul Ďureje.

Čítajte tiež:

Cesty I. triedy budú devastované viac a viac

Nokia potvrdila uvedenie nového smartfónu na trh v budúcom roku

Dva hlavné ostrovy sa v dôsledku zemetrasenia k sebe priblížili