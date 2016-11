Ohodnoť článok

Oprava ciest prvej triedy

Bratislava 24. novembra (TASR) – Ak nepôjde na cesty I. triedy viac peňazí, tieto komunikácie budú devastované viac a viac. V úvode tretieho rokovacieho dňa 11. schôdze Národnej rady (NR) SR to počas rozpravy k návrhu štátneho rozpočtu vyhlásil opozičný poslanec Miroslav Ivan (SaS).

“Ministerstvo dopravy dáva na opravy a údržby ciest I. triedy opakovane nízku sumu 40 miliónov eur, ktorá však nepostačuje ani na udržiavanie stavu 3300 kilometrov týchto ciest. Ak nebude vyčlenených aspoň 65 miliónov eur ročne, tento stav sa nezmení. Cesty I. triedy sú v horšom stave ako v roku 2005,” upozornil Ivan.

Tip redakcie: Štrajk pilotov nemeckej Lufthansy ovplyvní spojenie s Budapešťou a zasiahne 100.000 cestujúcich

Vraj to myslia vážne

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) začiatkom októbra povedal, že jeho rezort nikdy nemôže byť spokojný so svojím rozpočtom. Napriek tomu prioritou pre ministerstvo v budúcom roku je práve oprava ciest prvej triedy.

Érsek však upozornil, že sa treba prikrývať len takou perinou, na akú máme. “Takže musíme vychádzať z toho, čo máme k dispozícii, z tých zdrojov pripravíme projekty, ktoré môžeme spustiť alebo dokončiť na budúci rok. To je naším cieľom,” priblížil minister.

Podľa zverejneného návrhu rozpočtu na rok 2017 by ministerstvo dopravy malo v budúcom roku hospodáriť so sumou 2,15 miliardy eur. To v porovnaní s tohtoročným rozpočtom znamená zvýšenie financií o 109 miliónov eur, čiže o 5,35 percenta.

Tip redakcie: Kysucká D3 sa začne stavať do konca roka

Do rozpravy k návrhu štátneho rozpočtu je ešte písomne prihlásených 13 poslancov. Po ich vystúpení bude možnosť prihlásiť sa ústne.

Debatu o zákone roka popoludní preruší pravidelná štvrtková Hodina otázok. Premiér Robert Fico (Smer-SD) bude odpovedať na otázku straníckeho kolegu Ladislava Andreánskeho, ktorého zaujíma, ako je hodnotený štátny rozpočet SR v rámci členských krajín EÚ. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) chce zase vedieť, kedy Fico zverejní podrobný zoznam položiek výdavkov, koľko a za čo občania zaplatili počas predsedníctva SR v Rade EÚ.

Čítajte tiež:

M. Flašíková Beňová: V boji proti praniu špinavých peňazí nesmieme poľaviť

Počítačoví odborníci apelujú na Clintonovej štáb, aby žiadal prerátanie hlasov