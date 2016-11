Ohodnoť článok

Ako ste si predstavovali dnešný sobotňajší deň? Chceli ste ísť niekde na výlet, upratovať alebo ešte dodatočne pozapaľovať nejaké tie sviečky? 5. november je známi ako Svetový deň behu, a tak ak ešte nemáte plán na dnešok alebo sa vo vašom programe nájde aspoň kúsok voľného miesta, určite si oblečte tepláky a podporte tento deň aj svojim behom.

Tip redakcie. Tipy ako zlepšiť svoj zdravotný stav a neminúť pri tom stovky eur

Na podporu boja proti chube

Už od roku 1999 sa 5. november považuje za Svetový deň behu, ktorý bol vyhlásený za medzinárodný deň najmä vďaka jeho charitatívnemu podtónu. Ide o akciu, ktorá sa koná na podporu boja proti chudobe po celom svete. Cieľom však nie je získať iba finančné prostriedky, no zároveň oboznámiť o extrémnych chudobách širokú verejnosť. A nakoľko sa jedná o beh, nemusíme ani písať, že je to prospešné i pre vaše telo.

V tento deň si môžete užiť niekoľko behov na Slovensku a to Beh 2 míľ po Košiciach, Bobrovecký beh do vrchu alebo inak povedané „Choď ako môžeš“. Beh do vrchu Dubník, ktorý sa koná v Zámutkove, vybehni si Črťaž okres Seliacka Dubová ale aj Rybnícka 10-ka, ktorá sa beží po asfaltke či Sansport Night Trail, kde si zabehnete až 25km, pričom 18km je beh lesom a ďalších 7km po asfalte.

Čítajte tiež:

Je smoothie zdravé? Máme pre vás špeciálny wellness recept

Prečo sú ľudia za veľkou mlákou xxl a prečo obľubujú fastfoody