Miláno (TASR) – Už viac ako 4500 migrantov od začiatku roka zahynulo alebo zostalo nezvestných pri pokuse dostať sa cez Stredozemné more do Európy. Vyplýva to z novej bilancie, ktorú vo štvrtok zverejnila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Podľa talianskeho hovorcu IOM Flavia Di Giacoma len od pondelka pribudlo do štatistiky približne 340 nových obetí alebo nezvestných.

Počet mŕtvych migrantov v Stredozemnom mori je tak už teraz oveľa vyšší než za celý minulý rok. V roku 2015 zomrelo na stredomorskej trase do Európy 3770 migrantov, čo bolo tiež rekordné množstvo.

Zvýšený tohtoročný počet obetí podľa hovorcu IOM súvisí s tým, že pašeráci ľudí neustále vypravujú člny s migrantmi napriek zlým plavebným podmienkam počas jesene. “Pašeráci nútia migrantov nastupovať do lodí, a to aj násilím,” uviedol Di Giacomo. Ďalší osud “pasažierov” ich už pritom vôbec nezaujíma.

