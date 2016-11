Ohodnoť článok

Regulácia vzájomného obchodu

Bratislava/Viedeň 18. novembra (TASR) – Európska únia (EÚ) musí prijať reguláciu vzájomného obchodu, inak jej v budúcnosti hrozí rozpad. V rozhovore pre TASR to povedal ekonóm Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické porovnávanie Leon Podkaminer.

„Bolo by dobré prijať nové pravidlá, podobné maastrichtským, ktoré sú potrebné pre vstup do eurozóny. Spomínané nové pravidlá by zakotvili, že členské krajiny by nemohli dosahovať dlhodobé obchodné prírastky. Keďže krajiny EÚ najviac obchodujú medzi sebou, tak prírastky sa dosahujú na úkor vlastných členov, čo je proti princípu solidarity. Takáto politika typu, ochudobňuj svojho suseda, by mala byť zakázaná,“ upozornil Podkaminer.

Tip redakcie: Obama sa z Bieleho Domu sťahuje do zámku. Tieto fotky vám zlomia srdce.

Také opatrenie by bolo namierené proti Nemecku, pretože je dlhodobo svetovým lídrom vo veľkosti prebytku obchodnej bilancie, ktorý je vyšší ako 6 % z hrubého domáceho produktu, čo je výška odporúčaná Európskou komisiou. „Z dlhodobého hľadiska vysoké prebytky obchodnej bilancie škodia aj Nemecku. Ak si ich tovar majú kupovať chudobnejšie krajiny z juhu Európy, musia ich pritom aj financovať. Tým však prehlbujú dlhy krajín ako je Grécko, ktoré sa potom dostávajú do situácie, že je prakticky vylúčené, aby niekedy splatili všetky svoje dlhy. A tým sa problém dostáva späť k veriteľovi, ktorým je práve Nemecko,“ upozornil Podkaminer, ktorý si myslí, že obchodná politika Nemecka ohrozuje existenciu EÚ.

„Z dlhodobého hľadiska sú totiž len dve alternatívy, buď regulácia vzájomného obchodu, alebo rozpad EÚ. Už v súčasnosti vidno, že krajiny ako Taliansko, Portugalsko, Španielsko či Grécko si uvedomujú, že euro a nemecká ekonomická politika ich môžu zruinovať,“ dodal Podkaminer.

Čítajte tiež:

Čo sa aktuálne stavia v Bratislave

NATO: Stoltenberg zablahoželal Trumpovi – líderstvo USA označil za kľúčové

R.KALIŇÁK: Generálny azyl je najväčšia chyba,akú sme v uplynulých rokoch urobili