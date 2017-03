Ofenzívu voči Rakke podporia stovky príslušníkov námornej pechoty USA

Ohodnoť článok

(TASR) – Spojené štáty vyslali do Sýrie niekoľko stoviek príslušníkov námornej pechoty. Majú podporiť pripravovanú pozemnú ofenzívu voči sýrskemu mestu Rakka, metropole samozvaného kalifátu džihádistickej organizácie Islamský štát.

Námorná pechota príde na pomoc

Vyslaný americký kontingent má k dispozícii ťažké delostrelectvo. Uviedol to vo štvrtok vysokopostavený americký predstaviteľ, ktorý si neželal byť menovaný. Dočasné nasadenie stoviek vojakov má podľa agentúry AP poskytnúť Pentagónu väčšiu flexibilitu pri prijímaní operatívnych rozhodnutí týkajúcich sa boja proti IS. Príslušníci námornej pechoty vyzbrojení húfnicami by mali počas ofenzívy voči Rakke asistovať lokálnym sýrskym silám. Sýrski arabskí a kurdskí bojovníci, ktorí sú spojencami USA, sa v súčasnosti blížia k Rakke a postupne odrezávajú IS únikové ako i zásobovacie cesty zo severu a západu. Vláda nového prezidenta USA Donalda Trumpa hľadá spôsoby, ako urýchliť vojenskú kampaň proti Islamskému štátu v Sýrii a Iraku. V tejto súvislosti tiež údajne pripravuje vyslanie stoviek vojakov do Kuvajtu.

