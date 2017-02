USA a Rusko zabezpečili viac ako 50 percent svetového exportu zbraní   

(TASR) Vyše polovice celosvetového exportu zbraní za obdobie ostatných piatich rokov pripadá na Spojené štáty a Rusko. Vyplýva to z výsledkov dnes zverejneného prieskumu Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI).

V rokoch 2012-16 vyviezli Spojené štáty zbrane do viac ako 100 krajín a ich podiel na celosvetovom obchode so zbraňami predstavoval v uvedenom období 33 percent. Rusko ako druhý najväčší svetový exportér vyviezlo zbrane do viac ako 50 štátov, i keď viac ako dve tretiny jeho zbrojných technológií smerovali do Indie, Číny, Vietnamu a Alžírska. Tretím najväčším vývozcom zbraní je so 6,2 percentami Čína, po ktorej nasledujú Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo.

Najväčším dovozcom zbraní bola v rokoch 2012-16 India, ktorej import predstavoval 13 percent celosvetového obchodu so zbraňami. Až 68 percent zbraní doviezla India z Ruska, čo je päťkrát viac ako zo spojených štátov. Druhým najväčším dovozcom zbraní bola s ôsmimi percentami Saudská Arábia, ktorej dovoz sa v rokoch 2012-16 oproti predchádzajúcemu päťročnému obdobiu takmer strojnásobil. Najväčším dodávateľom zbraní do Saudskej Arábie boli Spojené štáty, ktoré tomuto kráľovstvu v Perzskom zálive dodali 50 percent všetkých zbraní. Po nich nasledovali Británia a Španielsko.

