Ľudí na popravy by som vyberal sám, tvrdí prvý český džihádista

Prvý Čech, ktorý sa chcel pridať k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), vo výpovedi polícii povedal, že s popravami ľudí vrátane civilistov počítal a vyberal by ich sám, ale samovražedný útok by nepodnikol. Spravodajskému portálu Českého rozhlasu (ČRo) sa podarilo získať nové podrobnosti z prípadu. Dvadsaťjedenročnému Janovi S., ktorý sa od júla nachádza vo väzbe v ČR, hrozí v prípade odsúdenia najmenej 12 rokov väzenia, dokonca výnimočný trest.

Polícia ho totiž trestne stíha za teroristický útok a je pravdepodobné, že jeho obvinenie ešte rozšíri o ďalší trestný čin. Obžaloba by mohla byť vypracovaná do konca novembra – polícia ešte čaká na posudky psychológov a psychiatrov. Podľa uznesenia krajského súdu v Plzni sa mladík chystal zabíjať amerických a ruských vojakov bojujúcich proti IS, ale bol ochotný aj popravovať. Muž vo výpovedi tvrdil, že ľudí by si vyberal sám, ale nepopravoval by ich tak brutálne. Predovšetkým sa však chcel stať vojakom, ktorý by prijímal rozkazy, poukázal súd na túto skutočnosť. Mladík navštevoval tiež internetové stránky so zábermi brutálnych popráv a terčom jeho útokov mohli byť aj civilisti, citoval súd v uznesení mladíka.

Mladík pochádza z mesta Spálené Poříčí v Plzenskom kraji. Tento rok 5. februára ho tureckí policajti zadržali na letisku v Istanbule, kde prestupoval na let do mesta Gaziantep v blízkosti turecko-sýrskej hranice, odkiaľ záujemcovia o boj v radoch IS vyrážajú do Sýrie. Policajtom sa zdal podozrivý a počas dôkladnej prehliadky spanikáril a všetko na seba prezradil, napísal portál ČRo. Istanbulskí policajti našli napríklad v jeho mobile videá o Islamskom štáte a mladík sa následne priznal, že chcel cestovať do Sýrie a pridať sa k IS. Turecko potom zadržaného vrátilo naspäť do Českej republiky.

Mladík českým policajtom vo výpovedi povedal, že jeho cieľom bolo bojovať za IS a rozšíriť jeho vládu na území Iraku, Sýrie, severnej Afriky a podobne. Jan S. si podľa svojich slov uvedomoval, že koná v rozpore s právom a že po návrate do ČR by ho zatvorili do väzenia za terorizmus.

Mladík mal plán dôkladne premyslený, chcel ísť do sýrskeho mesta Džarábulus hneď za hranicou, v ktorom v tom čase pôsobil IS, a mal záujem absolvovať dvoj- až trojmesačný výcvik. Doterajšie vyšetrovanie neukázalo, že by bol Jan S. napojený na nejakú extrémistickú skupinu, konal skôr na vlastnú päsť. “Prvý český džihádista” nevídane spolupracuje s vyšetrovateľmi, o Islamský štát sa už nezaujíma a vyhlásil, že by za ním už nešiel, informoval český spravodajský portál rozhlas.cz.

