Trump pohrozil Mexiku, že USA vyšle svoje jednotky.

(TASR) – Americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore so svojím mexickým partnerom Enriquem Peňom Nietom pohrozil, že USA vyšlú svoje jednotky, aby “tam zastavili zlých mužov”, ak to nebudú robiť poriadne sami Mexičania. Vyplýva to z úryvku prepisu piatkového telefonického rozhovoru medzi oboma prezidentmi, ktorý v stredu získala agentúra AP.

Trump pohrozil

Z úryvku nebolo jasné, koho Trump označil za “zlých mužov” – pričom pre mužov použil španielske slovo “hombres” – ani to, kam by zamýšľal jednotky vyslať. Takisto nebol známy ani tón, akým to Trump povedal. Podľa AP však úryvok prináša cenný pohľad na diplomatické spôsoby nového amerického prezidenta. Je pritom očividné, že aj na rokovaniach za zatvorenými dverami používa rovnako tvrdé a priamočiare výrazy ako počas predvolebnej kampane. Hovorca Bieleho domu na otázky AP o Trumpových výrokoch nereagoval.

Mexický server Aristegui Noticias v utorok priniesol z rozhovoru reportáž v podobnom duchu. Podľa nej Trump mexického prezidenta v rozhovore ponížil. Mexické ministerstvo zahraničných vecí neskôr tieto informácie označilo za “falošné”, čo údajne platí aj pre úryvok prepisu, ktorý získala AP. Podľa oficiálnych informácií z rozhovoru sa prezidenti dohodli, že o plánovanej spornej výstavbe múru na spoločnej hranici oboch krajín sa viac nebudú vyjadrovať na verejnosti. “Pokiaľ ide o pohraničný múr, obaja prezidenti uznali svoje jasné a veľmi verejné rozpory v postojoch v tejto citlivej otázke, a súhlasili s tým, že tieto rozdiely budú riešiť v rámci celkovej diskusie o všetkých aspektoch bilaterálnych vzťahov. Prezidenti súhlasili, že o tejto kontroverznej téme nebudú viac hovoriť verejne,” píše sa vo vyhlásení kancelárie mexického prezidenta. Mexická strana označila takmer hodinový telefonický rozhovor v čase napätia okolo stavania múru za “konštruktívny a produktívny”. Americká vláda tieto informácie potvrdila.

